"Постепенно проигрываем": у Украины осталось всего несколько месяцев, чтобы изменить ход войны, — Федоров

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что у Киева есть всего несколько месяцев на принятие ключевых решений, необходимых для того, чтобы переломить ход войны в свою пользу.

У Украины пока нет общей концепции того, как одержать победу в полномасштабной войне, которая длится уже четыре года. Главной проблемой, которая ее "тормозит", является отход от инноваций, а также глубоко укоренившиеся коррупционные и кумовские связи и отсутствие политической независимости в государственных институтах. Об этом экс-министр обороны заявил 25 августа в комментарии агентству Reuters.

По мнению Михаила Федорова, сейчас в конфликте наступил "переломный момент", который определит будущее Украины.

"Я считаю, что сейчас наступил переломный момент, который определит наш дальнейший путь, но создается впечатление, что мы постепенно, медленно проигрываем", — заявил бывший глава Минобороны.

Відео дня

При этом он считает, что у Украины по-прежнему есть все шансы на победу в противостоянии с Россией. Однако для этого власти должны разработать план по урегулированию конфликта.

Украине нужны автономные дроны с ИИ и ракеты-перехватчики

Россия продолжает наращивать атаки на украинскую территорию. Михаил Федоров считает, что стране необходимо разработать автономные дроны, оснащенные искусственным интеллектом, а также недорогие ракеты-перехватчики для отражения российских дронов и ракет. Экс-министр также подчеркнул важность создания украинской программы баллистических ракет, которые могли бы изменить ход войны.

Хотя украинские разработчики уже работают над этими технологиями, этого недостаточно. Необходима также согласованная стратегия, чтобы максимально повысить эффективность ударных средств.

"Технологии, способные полностью остановить россиян, уже существуют, но отсутствие у нас видения… означает, что мы их не применяем", — отметил Федоров.

Кроме того, бывший чиновник заявил, что именно он был движущей силой проводившейся в этом году кампании с использованием дронов, направленной против топливных и военно-логистических объектов России в оккупированной части юга Украины. Эта кампания уже принесла свои положительные результаты, в частности создала проблемы для российских войск и логистики на линии фронта. Однако у Украины сейчас есть несколько месяцев для продолжения этой операции, направленной на изоляцию временно оккупированного Крыма, поскольку в дальнейшем РФ, вероятно, разработает ответ на украинскую тактику.

Напомним, что в интервью "24 каналу" на днях Федоров заявил, что 60–70% избирательного законодательства Украины уже разработано.

Кроме того, в интервью "24 каналу" Федоров ответил на вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты.