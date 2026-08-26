"Поступово програємо": Україна має лише кілька місяців, щоб змінити хід війни, — Федоров

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров вважає, що у Києва є лише кілька місяців для ухвалення ключових рішень, необхідних для того, щоб переломити хід війни на свою користь.

Україна наразі не має загальної концепції того, як перемогти у повномасштабній війні, яка триває вже чотири роки. Головною проблемою, яка її "гальмує", є відхід від інновацій, а також глибоко вкорінені корупційні та кумівські зв'язки і відсутність політичної незалежності в державних інституціях. Про це ексміністр оборони заявив 25 серпня у коментарі агентству Reuters.

На думку Михайла Федорова, зараз у конфлікті настав "переломний момент", який визначатиме майбутнє України.

"Я вважаю, що зараз настав переломний момент, який визначить наш подальший шлях, але виглядає так, ніби ми поступово, повільно програємо", — заявив колишній глава Міноборони.

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При цьому він вважає, що Україна все ще має всі шанси на перемогу у протистоянні із Росією. Однак для цього влада має розробити план для завершення конфлікту.

Україні потрібні автономні дрони зі ШІ та ракети-перехоплювачі

Росія продовжує нарощувати атаки по українській території. Михайло Федоров вважає, що країні потрібна розробка автономних дронів, обладнаних штучним інтелектом, а також дешевих ракет-перехоплювачів для відбиття російських дронів і ракет. Ексміністр наголосив і на важливості створення української програми балістичних ракет, які б і могли змінити хід війни.

Хоча українські розробники вже працюють над цими технологіями, проте цього недостатньо. Потрібна також узгоджена стратегія, аби максимально наростити ефективність ударних засобів.

"Технології, здатні повністю зупинити росіян, вже існують, але відсутність у нас бачення… означає, що ми їх не застосовуємо", — зазначив Федоров.

Також колишній посадовець заявив, що саме він був рушійною силою цьогорічної кампанії з використанням дронів, спрямованої проти паливних і військово-логістичних об’єктів Росії в окупованій частині півдня України. Ця кампанія вже принесла свої позитивні результати, зокрема створила проблеми для російських військ і логістики по лінії фронту. Проте в України зараз є кілька місяців для продовження цієї операції, спрямованої на ізоляцію тимчасово окупованого Криму, оскільки далі РФ, ймовірно, розробить відповідь на українську тактику.

Нагадаємо, під час інтерв'ю "24 Каналу" днями Федоров заявив, що 60-70% виборчого законодавства України вже написано.

Також під час інтерв'ю "24 Каналу" Федоров відповів, чи збирається йти у президенти.