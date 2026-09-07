Спасение всего мира: Симоньян назвала новую "причину" войны против Украины

Российская пропагандистка представила войну против Украины как часть борьбы Кремля за свое видение мирового порядка.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Владимир Путин якобы остановил "очередное падение мира в антигуманизм". В материале российского государственного СМИ Vesti.ru от 6 сентября она объяснила, почему, по её мнению, Россия начала войну против Украины. В тот же день издание опубликовало отдельный материал под заголовком "Симоньян объяснила, почему СВО была неизбежна".

По мнению Симоньян, действия российского диктатора Владимира Путина следует рассматривать не только как политику самой России, но и как якобы ответ на более широкий процесс, который она называет "антигуманизмом". Симоньян утверждает, что Путин — "великий человек", который путём войны против Украины якобы спасает мир от глобального упадка нравственности.

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В то же время Симоньян не привела никаких доказательств того, что Россия начала полномасштабное вторжение для борьбы с каким-то "антигуманизмом".

Кстати, этот тезис вписывается в риторику, которую Симоньян использовала и ранее. В июне она заявляла, что Россия якобы "несет миру ценности гуманизма", а Европа, по её словам, о них "забыла". Тогда же она говорила, что Россия "собирает русские земли" и надеется на победу в войне.

Отдельно Симоньян объясняет, почему, по её мнению, российское вторжение было "неизбежным". Её аргументация основана на традиционных для российской пропаганды утверждениях о якобы угрозе для России со стороны Украины и Запада. В то же время теперь к этой риторике добавляется тезис о борьбе с "антигуманизмом", который государственные российские СМИ отдельно вынесли в заголовок.

Отметим, что сам российский диктатор Путин ранее публично называл другие цели и аргументы вторжения, в частности "защиту Донбасса", "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

Путин в риторике Симоньян — центральная фигура

В своём выступлении Симоньян также фактически свела роль всех граждан РФ к безликому фону для одного диктатора. По её версии, никакие достижения или поступки рядовых россиян сами по себе не имеют значения для истории. Главная их "заслуга" — это сам факт проживания при правлении нынешнего главы Кремля.

В высказываниях Симоньян Владимир Путин регулярно предстает как человек, который якобы противостоит Западу и защищает Россию от внешних угроз. Пропагандистка активно продвигает идею о том, что кровавая война и разруха являются необходимой платой за "историческую миссию" российского диктатора.

"Путин — великий человек, который остановил скатывание мира в антигуманизм, и сделал он это с помощью войны против Украины", — заявила Симоньян.

При этом сами российские власти в ходе полномасштабной войны неоднократно представляли вторжение как вынужденную меру. Например, Владимир Путин называл боевые действия "вынужденными" и заявлял, что Россию якобы "довели до этой границы".

Напомним, по состоянию на 7 сентября 2026 года полномасштабная война России против Украины длится 4 года, 6 месяцев и 14 дней — это 1657-й день полномасштабного вторжения. В целом же российско-украинская война продолжается с 2014 года.

Ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире пожаловалась на регулярные атаки украинских беспилотников на Москву. По её словам, из-за угрозы с воздуха её дети вынуждены уже месяц спать в коридоре и гардеробной.

Также мы писали, что в 2024 году Маргарита Симоньян стала фигурантом нового уголовного дела, возбужденного в Украине. Служба безопасности Украины сообщила ей о подозрении на основании собранных доказательств о призывах к убийствам детей.