Дети спят в коридоре: Симоньян пожаловалась на атаки украинских дронов по Москве (видео)

Известная российская пропагандистка сообщила, что ее дети уже месяц спят в коридоре. Ранее Симоньян заявляла, что Украину можно победить за считанные дни.

На ток-шоу на российском канале "Россия 1" Маргарита Симоньян пожаловалась на атаку дронов. Видео появилось в соцсетях.

"Летят беспилотники. Неприятно, страшно. Мои дети, которые месяц уже спят в коридоре... в коридоре и еще в гардеробной. Да, действительно, на самом деле", — заявила пропагандистка.

Четыре года назад, в феврале 2022 года Маргарита Симоньян выразила в эфире ток-шоу Владимира Соловьева уверенность, что Россия победит Украину "за два дня".

"В горячей войне, мы Украину победим за два дня. Что там ее побеждать, Украину-то…", — говорила Симоньян.

После подобных заявлений, в 2024 году Маргарита Симоньян стала фигурантом нового уголовного дела, возбужденного в Украине. Служба безопасности Украины сообщила ей о подозрении на основании собранных доказательств о призывах к убийствам детей.

"Среди новых задокументированных преступлений фигурантки есть публичные призывы Симоньян к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года", - говорится в документе, уточняя, что "прежде всего речь идет о ее участии в телевизионной передаче еще одного враждебного пропагандиста - Владимира Соловьева".

СБУ сообщила, что распространяющую "кремлевские нарративы" Симоньян обвиняют по четырем статьям: "Геноцид", "Посягательство на территориальную целостность Украины", "Пропаганда войны" и "Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины".

Можно предположить, что Маргарита Симоньян обсуждала атаку на Москву и Подмосковье в ночь на 17 мая. Тогда в российской столице горели московский НПЗ, технопарк "Элма", завод МКБ "Радуга" и другие военные объекты региона.

Напомним, ранее Владимир Соловьев заявил, что Украину и Киев в частности за считанные дни брать никто и не собирался. И он не знает, откуда взялись эти нарративы.