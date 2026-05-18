Діти сплять у коридорі: Симоньян поскаржилася на атаки українських дронів по Москві (відео)

Відома російська пропагандистка повідомила, що її діти вже місяць сплять у коридорі. Раніше Симоньян заявляла, що Україну можна перемогти за лічені дні.

На ток-шоу на російському каналі "Россия 1" Маргарита Симоньян поскаржилася на атаку дронів. Відео з'явилося в соцмережах.

"Летять безпілотники. Неприємно, страшно. Мої діти, які місяць уже сплять у коридорі... у коридорі і ще в гардеробній. Так, дійсно, насправді", — заявила пропагандистка.

Чотири роки тому, у лютому 2022 року Маргарита Симоньян висловила в ефірі ток-шоу Володимира Соловйова впевненість, що Росія переможе Україну "за два дні".

"У гарячій війні, ми Україну переможемо за два дні. Що там її перемагати, Україну-то...", — говорила Симоньян.

Після подібних заяв, у 2024 році Маргарита Симоньян стала фігурантом нової кримінальної справи, порушеної в Україні. Служба безпеки України повідомила їй про підозру на підставі зібраних доказів про заклики до вбивств дітей.

"Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року", — ідеться в документі, уточнюючи, що "насамперед ідеться про її участь у телевізійній передачі ще одного ворожого пропагандиста — Володимира Соловйова".

СБУ повідомила, що Симоньян, яка поширює "кремлівські наративи", обвинувачують за чотирма статтями: "Геноцид", "Зазіхання на територіальну цілісність України", "Пропаганда війни" і "Виправдання збройної агресії РФ проти України".

Можна припустити, що Маргарита Симоньян обговорювала атаку на Москву і Підмосков'я в ніч на 17 травня. Тоді в російській столиці горіли московський НПЗ, технопарк "Елма", завод МКБ "Радуга" та інші військові об'єкти регіону.

Нагадаємо, раніше Володимир Соловйов заявив, що Україну і Київ зокрема за лічені дні брати ніхто й не збирався. І він не знає, звідки взялися ці наративи.