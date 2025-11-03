Не збиралися брати Київ за три дні: головний російський пропагандист раптово змінив риторику

Російський телеведучий Володимир Соловйов повідомив, що війна з Україною — це надовго, і виступив із пропозицією збільшити термін служби призовників у російській армії, який зараз становить один рік. Пропагандист також заявив, що Київ "за три дні" ніхто брати не збирався.

"Вони чомусь вважають, що ми збиралися взяти Київ за три дні, підкорити всю Україну і піти далі в Польщу. З чого вони це взяли?" — сказав Соловйов в ефірі програми "Воскресный вечер" на телеканалі "Россия 1". Пропагандист акцентував увагу на тому, що війна з Україною затягується і триватиме ще довго.

Київ за три дні обіцяли в РФ взяти з 2021 року

"Потрібно розуміти, що війна надовго. І правильно, що зараз почали працювати з народним ополченням. На мій погляд, досить себе обманювати — ну який рік в армії? Зрозуміло, що термін служби має бути збільшений. Очевидно, що безглузда ситуація, коли люди, яких рік готували, після цього "йдуть на громадянку", тоді як країна воює. Це по 140 тис. кожні півроку", — заявив Соловйов.

Відео дня

Він заявив, що ці 140 тис. навчених росіян зараз були б "принципово важливі" для війни проти України. Про те, щоб "взяти Київ за три дні", уже не йдеться.

"Вони чомусь вважають, що ми збиралися взяти Київ за три дні, підкорити всю Україну і піти далі в Польщу. З чого вони це взяли?" — сказав він.

"Київ за три дні" — хто це говорив і коли

Тон задала ще одна російська пропагандистка, головний редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ще 11 квітня 2021 року, коли в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия-1" заявила: "У гарячій війні ми Україну переможемо за 2 дні. Че її перемагати-то, господи? Ну, Україна..."

Симоньян і почала тренд про "Київ за три дні"

Тоді обговорювали перспективу ескалації конфлікту на Донбасі, і Симоньян використала іронічний тон для підкреслення нібито неминучої і легкої перемоги Росії. Це передбачило події 24 лютого 2022 року, але після початку повномасштабної війни проти України риторика російських пропагандистів дещо змінилася. Хоча й не одразу.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко Олександр Лукашенко на початку лютого 2022 року заявляв: "Україна ніколи з нами не буде воювати. Ця війна триватиме максимум 3-4 дні".

Артем Шейнін, ведучий "Время покажет" говорив на Першому каналі на початку лютого 2022 року: "Київ впаде за півтори-дві доби або три-чотири дні".

Політолог Олег Матвейчев близько 27 лютого 2022 року заявляв: "Україна і 10 днів не зможе чинити опір, а зараз тільки три дні минуло".

Також цю риторику використовували й інші російські пропагандисти.

Термін у три дні зрештою став дуже популярним у РФ Фото: Скриншот

А Маргарита Симоньян, головний редактор через рік, знову відвідавши Володимира Соловйова на його шоу, повідомила, що ЗС РФ перемогли Україну в перші 2-3 дні, коли взяли Гостомель.

За словами Симоньян, Росія воює вже не з Україною, а з країнами НАТО. "Ми не воюємо ні з якою Україною. Україну як таку ми перемогли в перші 2-3 дні, коли взяли Гостомель, коли абсолютно обеззброїли, по суті, Україну, знищивши основні її військові сили. А потім почалася війна з НАТО", — сказала Симоньян.

Але в підсумку риторика змінилася, і ці ж пропагандисти стали заперечувати, що взагалі говорили подібне. І заявляти, що подібний наратив і зовсім з'явився не в Росії.

Нагадаємо, в ніч на 2 листопада нафтовий термінал у Туапсе в Краснодарському краї РФ атакували 12 безпілотників. Під удар потрапило шість цілей, із них п'ять — кораблі різного призначення, а шоста — причали і нафтопровід.

А в ніч на 3 листопада в соцмережах розповіли про атаку дронів на військові об'єкти РФ у Саратові та Енгельсі.