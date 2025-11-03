Не собирались брать Киев за три дня: главный российский пропагандист внезапно изменил риторику

Российский телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что война с Украиной — это надолго, и выступил с предложением увеличить срок службы призывников в российской армии, который сейчас составляет один год. Пропагандист также заявил, что Киев "за три дня" никто брать не собирался.

"Они почему-то считают, что мы собирались взять Киев за три дня, покорить всю Украину и пойти дальше в Польшу. С чего они это взяли?" — сказал Соловьев в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1". Пропагандист акцентировал внимание на том, что война с Украиной затягивается и продлится еще долго.

Киев за три дня обещали в РФ взять с 2021 года

"Нужно понимать, что война надолго. И правильно, что сейчас начали работать с народным ополчением. На мой взгляд, хватит себя обманывать – ну какой год в армии? Понятно, что срок службы должен быть увеличен. Очевидно, что бессмысленна ситуация, когда люди, которых год готовили, после этого "идут на гражданку", в то время как страна воюет. Это по 140 тыс. каждые полгода", – заявил Соловьев.

Відео дня

Он заявил, что эти 140 тыс. обученных россиян сейчас были бы "принципиально важны" для войны против Украины. О том, чтобы "взять Киев за три дня", речь уже не идет.

"Они почему-то считают, что мы собирались взять Киев за три дня, покорить всю Украину и пойти дальше в Польшу. С чего они это взяли?" — сказал он.

"Киев за три дня" – кто это говорил и когда

Тон задала еще одна российская пропагандистка, главред телеканала RT Маргарита Симоньян еще 11 апреля 2021 года, когда в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила: "В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Че её побеждать-то, господи? Ну, Украина…"

Симоньян и начала тренд про "Киев за три дня"

Тогда обсуждалась перспектива эскалации конфликта на Донбассе, и Симоньян использовала ироничный тон для подчеркивания якобы неизбежной и легкой победы России. Это предвосхитило события 24 февраля 2022 года, но после начала полномасштабной войны против Украины риторика российских пропагандистов несколько изменилась. Хотя и не сразу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко Александр Лукашенко в начале февраля 2022 года заявлял: "Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится максимум 3–4 дня".

Артем Шейнин, ведущий "Время покажет" говорил на Первом канале в начале февраля 2022 года: "Киев падет за полутора-двое суток или три-четыре дня".

Политолог Олег Матвейчев около 27 февраля 2022 года заявлял: "Украина и 10 дней не сможет сопротивляться, а сейчас только три дня прошло".

Также эту риторику использовали и другие российские пропагандисты.

Срок в три дня в итоге стал очень популярен в РФ Фото: Скриншот

А Маргарита Симоньян, главред спустя год, снова навестив Владимира Соловьева на его шоу, сообщила, что ВС РФ победили Украину в первые 2−3 дня, когда взяли Гостомель.

По словам Симоньян, Россия воюет уже не с Украиной, а со странами НАТО. "Мы не воюем ни с какой Украиной. Украину как таковую мы победили в первые 2−3 дня, когда взяли Гостомель, когда совершенно обезоружили, по сути, Украину, уничтожив основные ее военные силы. А потом началась война с НАТО", — сказала Симоньян.

Но в итоге риторика изменилась и эти же пропагандисты стали отрицать, что вообще говорили подобное. И заявлять, что подобный нарратив и вовсе появился не в России.

Напомним, в ночь на 2 ноября нефтяной терминал в Туапсе в Краснодарском крае РФ атаковали 12 беспилотников. Под удар попало шесть целей, из них пять — корабли различного назначения, а шестая — причалы и нефтепровод.

А в ночь на 3 ноября в соцсетях рассказали об атаке дронов на военные объекты РФ в Саратове и Энгельсе.