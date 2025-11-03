В Туапсе загорелись танкеры со 100 тыс. тонн нефти: какие последствия налета БПЛА, — соцсети (фото)

В порту Туапсе Российской Федерации вспыхнули четыре танкера, два из которых должны были везти почти 100 тыс. тонн нефти, рассказали в соцсетях. Кроме того, пострадал терминал "Роснефти", которому отныне будет сложнее нагружать "теневой флот" с сырой нефтью РФ на экспорт.

В ночь на 2 ноября нефтяной терминал в Туапсе в Краснодарском крае РФ атаковали 12 беспилотников. Под удар попало шесть целей, из них пять — корабли различного назначения, а шестая — причалы и нефтепровод, написали в анонимном Telegram-канале "Досье шпиона". При этом геолокация попаданий, которую провели OSINT-аналитики показала, что действительно ударили по целям, часть из которых была на определенном расстоянии от берега, а часть — прямо в порту.

Утром 3 ноября в анонимном паблике рассказали о результатах атаки дронов на Туапсе 2 ноября:

малый корабль "Норд" — уничтожен;

танкер POLLUX (Панама) загружен 40 тыс. тонн нефтепродуктов — загорелся;

танкер CHAI (Либерия) загруженный 56 тыс. тонн нефтепродуктов — загорелся;

танкеры COAST BUSTER (Багамские острова) и "Сатурн" (Россия), пустые — загорелись;

оборудование причалов и транспортный нефтепровод — получили повреждения.

Попадания в Туапсе подтвердили в аккаунте OSINTера с ником bayraktar_1love в соцсети X (Twitter). Аналитик опубликовал инфографику, на которой обозначены точки ударов по порту и спутниковые фото, показывающие, по чему же попали. Видим, что взрывалось минимум в трех точках и, среди прочего, поврежден танкер и зона налива нефтепродуктов. Также уточняется, что может идти речь о повреждении 1-го нефтяного терминала Туапсе — "Глубоководный причал Роснефти".

Удар по Туапсе — какие объекты могли повредить дроны 1-2 ноября

Между тем другие аналитики указали координаты попаданий, которые определили по видео с места инцидента в Туапсе. Одна точка имеет координаты 44.0907337,39.0768392 — зона трубопроводов, по которым подходят нефтепродукты на экспорт. Другие точки — 44.0833684,39.0700835: на архивном спутниковом фото Google Maps видим, что это причал, возле которого могут стоять два корабля.

Удар по Туапсе — точки попадания в нефтяном порту РФ Фото: X (Twitter)

Удар по Туапсе — детали

Украинское командование подтвердило атаку на нефтяной терминал РФ в Туапсе. В заметке Генштаба ВСУ указано, что ударили по нефтеналивной инфраструктуре российского морского торгового порта.

Отметим, утром 2 ноября Фокус писал о ночной атаке дронов на РФ и о возможных попаданиях в Туапсе. Было громко в оккупированной Луганской области, а также в Курской и Орловской областях. Командующий силами СБС Роберт Бровди сообщил, что удалось повредить электроподстанции суммарной мощностью 4,5 ГВт. Кроме того, тогда же о взрывах сообщили жители Туапсе, которые опубликовали фото и видео с кадрами пожара в порту.

Напоминаем, в ночь на 3 ноября в соцсетях рассказали об атаке дронов на военные объекты РФ в Саратове и Энгельсе.