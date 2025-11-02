Ночные удары дронов по России: где прогремели взрывы и пожары в регионах (видео)

В ночь на 2 ноября Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ поразили пять российских подстанций общей мощностью 5066 Мегавольт-ампер. Успешная операция по нанесению ударов была реализована совместными усилиями первого отдельного Центра СБС и бойцами Сил специальных операций.

Об ударах по стратегическим объектам противника сообщил в соцсетях командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

"Хорошо поработали другие силы глубинного поражения по болотным наливайкам и другим объектам, о чем распространяется в сети и обнародует после доразведки Генштаб ВСУ", — написал в комментариях "Мадяр".

В сообщении он сослался на канал Exilenova+, который уточнил, какие именно были поражены цели. В частности, украинские беспилотники атаковали объекты энергетики на территории Курской и Липецкой областей, а также в Алчевске, Луганская область.

Информация об украинских ударах по энергетическому комплексу на территории Луганской области предоставил так называемый "глава" оккупационной администрации "ЛНР" Леонид Пасечник. По его словам, беспилотники ударили по подстанциям в четырех районах — Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов. В результате атаки в регионе наблюдаются перебои в электро- и водоснабжении

"Собрано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона", — написал он в соцсетях.

Удары по объектам РФ 2 ноября

Напомним, 2 ноября Россия вновь подверглась массированной атаке беспилотников. О взрывах и срабатывании систем противовоздушной обороны сообщали жители Курской и Орловской областей, Краснодарского края, а также временно оккупированного Алчевска в Луганской области. Около полуночи взрывы раздались в городе Туапсе, Краснодарский край РФ. Власти региона подтвердили атаку дронов и сообщили о повреждении портовой инфраструктуры и последующем возгорании.

По данным Telegram-канала ASTRA, возгорание произошло на глубоководном причальном комплексе ООО «РН-Морской терминал Туапсе» — нефтепирсе, который обслуживает Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и используется для загрузки нефтепродуктов в танкеры.

Позже стало известно, что в результате атаки в Туапсе на одном из нефтяных танкеров вспыхнул пожар. По данным российских источников, экипаж судна якобы не пострадал, поскольку его успели вовремя эвакуировать.