Нічні удари дронів по Росії: де прогриміли вибухи і пожежі в регіонах (відео)

У ніч на 2 листопада Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ вразили п'ять російських підстанцій загальною потужністю 5066 Мегавольт-ампер. Успішна операція по завдаванню ударів була реалізована спільними зусиллями Першого окремого Центру СБС і бійцями Сил спеціальних операцій.

Про удари по стратегічних об'єктах противника повідомив у соцмережах командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

"Добре попрацювали інші сили глибинного ураження по болотних наливайках та інших об'єктах, про що поширюється в мережі й оприлюднює після дорозвідки Генштаб ЗСУ", — написав у коментарях "Мадяр".

У повідомленні він послався на канал Exilenova+, який уточнив, які саме були вражені цілі. Зокрема, українські безпілотники атакували об'єкти енергетики на території Курської та Липецької областей, а також в Алчевську, Луганська область.

Інформацію про українські удари по енергетичному комплексу на території Луганської області надав так званий "глава" окупаційної адміністрації "ЛНР" Леонід Пасічник. За його словами, безпілотники вдарили по підстанціях у чотирьох районах — Свердловському, Слов'яносербському, Перевальському муніципальних округах і міському окрузі Стаханов. Унаслідок атаки в регіоні спостерігаються перебої в електро- та водопостачанні

"Зібрано екстрене засідання штабу із забезпечення безпеки електропостачання регіону", — написав він у соцмережах.

Фото: Telegram

Удари по об'єктах РФ 2 листопада

Нагадаємо, 2 листопада Росія знову зазнала масованої атаки безпілотників. Про вибухи й спрацьовування систем протиповітряної оборони повідомляли жителі Курської та Орловської областей, Краснодарського краю, а також тимчасово окупованого Алчевська в Луганській області. Близько опівночі вибухи пролунали в місті Туапсе, Краснодарський край РФ. Влада регіону підтвердила атаку дронів і повідомила про пошкодження портової інфраструктури та подальше загоряння.

За даними Telegram-каналу ASTRA, загоряння сталося на глибоководному причальному комплексі ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе" — нафтопірсі, який обслуговує Туапсинський нафтопереробний завод і використовується для завантаження нафтопродуктів у танкери.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки в Туапсе на одному з нафтових танкерів спалахнула пожежа. За даними російських джерел, екіпаж судна нібито не постраждав, оскільки його встигли вчасно евакуювати.