У Туапсе загорілись танкери зі 100 тис. тонн нафти: які наслідки нальоту БпЛА, — соцмережі (фото)

У порту Туапсе Російської Федерації спалахнули чотири танкери, два з яких мали везти майже 100 тис. тонн нафти, розповіли у соцмережах. Крім того, постраждав термінал "Роснефти", якому відтепер буде складніше навантажувати "тіньовий флот" із сирою нафтою РФ на експорт.

В ніч на 2 листопада нафтовий термінал у Туапсе в Краснодарському краї РФ атакували 12 безпілотників. Під удар потрапило шість цілей, з них п'ять — кораблі різного призначення, а шоста — причали та нафтопровід, написали в анонімному Telegram-каналі "Досье шпиона". Водночас геолокація влучань, яку провели OSINT-аналітики, показала, що дійсно вдарили по цілях, частина з яких була на певній віддалі від берега, а частина — прямо в порту.

Зранку 3 листопада в анонімному пабліку розповіли про результати атаки дронів на Туапсе 2 листопада:

малий корабель "Норд" — знищений;

танкер POLLUX (Панама) завантажений 40 тис. тонн нафтопродуктів — загорівся;

танкер CHAI (Ліберія) завантажений 56 тис. тонн нафтопродуктів — загорівся;

танкери COAST BUSTER (Багамські острови) та "Сатурн" (Росія), порожні — спалахнули;

обладнання причалів та транспортний нафтопровід — отримали пошкодження.

Влучання у Туапсе підтвердили в акаунті OSINTера з ніком bayraktar_1love у соцмережі X (Twitter). Аналітик опублікував інфографіку, на якій позначено точки ударів по порту та супутникові фото, які показують, по чому ж влучили. Бачимо, що вибухало мінімум у трьох точках і, зокрема, пошкоджено танкер і зону наливання нафтопродуктів. Також уточнюється, що може йтися про пошкодження 1-го нафтового терміналу Туапсе — "Глибоководний причал Роснафти".

Удар по Туапсе — які об'єкти могли пошкодити дрони 1-2 листопада

Тим часом інші аналітики вказали координати влучань, які визначили по відео з місця інциденту в Туапсе. Одна точка має координати 44.0907337,39.0768392 — зона трубопроводів, якими підходять нафтопродукти на експорт. Інші точки — 44.0833684,39.0700835: на архівному супутниковому фото Google Maps бачимо, що це причал, біля якого можуть стояти два кораблі.

Удар по Туапсе - точки влучання у нафтовому порту РФ Фото: X (Twitter)

Удар по Туапсе — деталі

Українське командування підтвердило атаку на нафтовий термінал РФ у Туапсе. У дописі Генштабу ЗСУ вказано, що вдарили по нафтоналивній інфраструктурі російського морського торговельного порту.

Зазначимо, зранку 2 листопада Фокус писав про нічну атаку дронів на РФ та про можливі влучання у Туапсе. Було гучно в окупованій Луганській області, а також у Курській та Орловській областях. Командувач силами СБС Роберт Бровді повідомив, що вдалось пошкодити електропідстанції сумарною потужністю 4,5 ГВт. Крім того, тоді ж про вибухи повідомили жителі Туапсе, які опублікували фото та відео з кадрами пожежі у порту.

Нагадуємо, в ніч на 3 листопада у соцмережах розповіли про атаку дронів на військові об'єкти РФ у Саратові та Енгельсі.