Порятунок всього світу: Симоньян видала нову "причину" війни проти України

Російська пропагандистка подала війну проти України як частину боротьби Кремля за власне бачення світового порядку.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що Володимир Путін нібито зупинив "чергове падіння світу до антигуманізму". У матеріалі російського державного медіа Vesti.ru від 6 вересня вона пояснила, чому, на її думку, Росія розпочала війну проти України. Того ж дня видання опублікувало окремий матеріал із заголовком "Симоньян пояснила, чому СВО була неминучою".

За версією Симоньян, дії російського диктатора Володимира Путіна слід розглядати не лише як політику самої Росії, а як нібито відповідь на ширший процес, який вона називає "антигуманізмом". Симоньян стверджує, що Путін є "великою людиною", яка шляхом війни проти України нібито рятує світ від глобального занепаду моралі.

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Водночас жодних доказів того, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення для боротьби з якимось "антигуманізмом", Симоньян не навела.

До речі, ця теза вкладається в риторику, яку Симоньян використовує й раніше. У червні вона заявляла, що Росія нібито "несе миру цінності гуманізму", а Європа, за її словами, про них "забула". Тоді ж вона говорила, що Росія "збирає руські землі" та сподівається на перемогу у війні.

Окремо Симоньян пояснює, чому, на її думку, російське вторгнення було "неминучим". Її аргументація ґрунтується на традиційних для російської пропаганди твердженнях про нібито загрозу для Росії з боку України та Заходу. Водночас тепер до цієї риторики додається теза про боротьбу з "антигуманізмом", яку державне російське медіа окремо винесло в заголовок.

Зазрачимо, що сам російський диктатор Путін раніше публічно називав інші цілі та аргументи вторгнення, зокрема "захист Донбасу", "демілітаризацію" та "денацифікацію" України.

Путін у риториці Симоньян — центральна фігура

У своєму виступі Симоньян також фактично звела роль усіх громадян РФ до безликого тла для одного диктатора. За її версією, жодні здобутки чи вчинки пересічних росіян не мають значення для історії самі по собі. Головна їхня "заслуга" — це сам факт проживання за правління нинішнього очільника Кремля.

У висловлюваннях Симоньян Володимир Путін регулярно постає як людина, яка нібито протистоїть Заходу та захищає Росію від зовнішніх загроз. Пропагандистка активно просуває ідею, що кривава війна та розруха є необхідною ціною за "історичну місію" російського диктатора.

"Путін — велика людина, яка зупинила падіння світу в антигуманізм, і зробив він це за допомогою війни проти України", — заявила Симоньян.

При цьому сама російська влада протягом повномасштабної війни неодноразово представляла вторгнення як вимушений крок. Наприклад, Володимир Путін називав бойові дії "вимушеними" та заявляв, що Росію нібито "підтягнули до цієї межі".

Нагадаємо, станом на 7 вересня 2026 року повномасштабна війна Росії проти України триває 4 роки, 6 місяців і 14 днів — це 1657-й день повномасштабного вторгнення. Загалом же російсько-українська війна триває з 2014 року.

Раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян у телеефірі поскаржилася на регулярні атаки українських безпілотників по Москві. За її словами, через загрозу з повітря її діти змушені вже місяць спати у коридорі та гардеробній.

Також ми писали, що у 2024 році Маргарита Симоньян стала фігурантом нової кримінальної справи, порушеної в Україні. Служба безпеки України повідомила їй про підозру на підставі зібраних доказів про заклики до вбивств дітей.