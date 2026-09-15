Элиты готовятся к жизни "после Путина": что грозит вероятным соперникам главы Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава правительства РФ Михаил Мишустин в грядущей политической борьбе пытаются дистанцироваться от прокремлевской партии "Единая Россия" и агрессивной военной риторики.

По словам украинского журналиста Романа Цимбалюка, который подчеркивает, что не особо верит в теорию про "башни Кремля", изучать внутренний российский "жабогадюкинг" все же стоит, чтобы понимать одно: идет подготовка к жизни "после Путина". Об этом он рассказал у себя на канале.

"Это не произойдет через 2-3 недели. Но факт остается фактом, о чем свидетельствует тот массив информации, который нам передали наши партнеры", — отмечает Цимбалюк, добавляя, что, пока кремлевский диктатор Владимир Путин занят войной в Украине, сигналы о необходимости завершения которой идут со всего мира, а иностранные элиты размышляют, как сделать Россию безопасной прежде всего для себя и ищут преемника, то есть человека, с которым можно сесть за стол переговоров и вести конструктивный диалог.

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Кто в списке?

Среди таких журналист называет Собянина, Мишустина и Белоусова. Первый для большинства россиян ассоциируется с "крепким хозяйственником". Кроме того, он заметно дистанцируется от войны и не делает каких-то заявлений на эту тему.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Премьер-министра позиционируют как эффективного системщика, а Белоусова, хоть он и министр обороны, имеющий отношение к войне, — как сурового аудитора-государственника.

Михаил Мишустин — премьер-министр РФ

В этом же списке — и министр экономического развития Максим Решетников.

"И вот эти вот товарищи, в первую очередь Собянин и Мишустин, принялись развивать собственный имидж и потихоньку примерять корону царя. Причем ведут свою пиар-компанию они абсолютно без привязки к "Единой России", как будто заранее готовят себе запасной аэродром на случай, если партия власти вдруг станет токсичной для всех: для Востока, для Запада и для РФ… В общем, основными тяжеловесами в будущих президентских амбициях все же стоит отметить Собянина, Мишустина и, как ни странно, Белоусова", — говорит автор видео.

Все трое, по наблюдениям Цимбалюка, позиционируют себя как современных технократов, которые не "свихнулись на войне, хозяйственники, прагматичные менеджеры", то есть держатся в стороне от жесткой идеологической повестки войны:

"И это, на самом-то деле, очень интересный звоночек. Нет, я не говорю о том, что они завтра свергнут Путина, но если он заболеет и и подавится бавовной, то гляди, процесс пойдет".

Тем более, утверждает автор видео, рейтинги Путина продолжают падать, и в последнее время такую информацию в открытом доступе публикуют все реже.

В России рейтинги Путина продолжают падать

Утечка из-за жадности и опасные перспективы

Согласно утечке, продвижение альтернативных Путину кандидатов шло через региональные СМИ и Telegram-каналы, а позже к нему подключились крупные PR-игроки. Цимбалюк опубликовал скрины переписок, судя по которым в материалах фигурирует и знаменитое московское Vinci Agency.

При этом оплату за размещенияматериалов, которая достигала сотен тысяч, предлагалось проводить в том числе через посредников и криптовалюту:

"А вскрылась вся эта красота по максимально российской причине — своих кинули на деньги. По версии источника утечки, заказчики не рассчитались за уже размещенные материалы, агентство попыталось дистанцироваться от истории, после чего один из сотрудников передал переписки, бюджеты и исходники".

Однако, говорит Цимбалюк, деньги, похоже, потратили не зря. Он обнародовал скрин исследования Украинского социологического портала за август. Судя по опубликованной информации, в моделировании президентского голосования Собянин получает 47,6%, Мишустин — 38,1%, Белоусов — 36,7%. Путин — только четвертый с 34,1%.

Цимбалюк не исключает, что после слива этой информации "суету вокруг трона" могут заметить и у Путина.

"А российская кадровая школа, как известно, знает немало способов внезапно освободить вакансию — от уголовного дела до удивительно неудачно расположенного окна. Так что за Собяниным, Мишустиным и Белоусовым этой осенью стоит следить особенно пристально. На России карьерный рост иногда заканчивается слишком быстрым спуском. Берем попкорн", — резюмирует журналист.

Напомним, как премьер РФ и человек Трампа оказались в рейтинге The Jerusalem Post.

Также сообщалось, что Си Цзиньпин начинает продвигать своего кандидата в хозяева Кремля.