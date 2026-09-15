Еліти готуються до життя "після Путіна": що загрожує ймовірним суперникам глави Кремля

Мер Москви Сергій Собянін, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов та голова уряду РФ Михайло Мішустін у майбутній політичній боротьбі намагаються дистанціюватися від прокремлівської партії "Єдина Росія" та агресивної військової риторики.

За словами українського журналіста Романа Цимбалюка, який наголошує, що не надто вірить у теорію про "">вежі Кремля", вивчати внутрішній російський "жабогадюкінг" все ж варто, щоб зрозуміти одне: триває підготовка до життя "після Путіна". Про це він розповів на своєму каналі.

"Це не станеться через 2–3 тижні. Але факт залишається фактом, про що свідчить той масив інформації, який нам передали наші партнери", — зазначає Цимбалюк, додаючи, що, поки кремлівський диктатор Володимир Путін зайнятий війною в Україні, сигнали про необхідність її завершення надходять з усього світу, а іноземні еліти розмірковують, як зробити Росію безпечною насамперед для себе, і шукають наступника, тобто людину, з якою можна сісти за стіл переговорів і вести конструктивний діалог.

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Хто є у списку?

Серед таких журналіст називає Собяніна, Мішустіна та Бєлоусова. Перший для більшості росіян асоціюється з "міцним господарником". Крім того, він помітно дистанціюється від війни й не робить жодних заяв на цю тему.

Мер Москви Сергій Собянін

Прем’єр-міністра позиціонують як ефективного системника, а Бєлоусова, хоч він і є міністром оборони, пов’язаним із війною, — як суворого аудитора-державника.

Михайло Мішустін — прем'єр-міністр РФ

У цьому ж списку — і міністр економічного розвитку Максим Решетніков.

"І ось ці товариші, насамперед Собянін і Мішустін, взялися розвивати власний імідж і потихеньку приміряти корону царя. Причому вони ведуть свою піаркампанію абсолютно без прив’язки до "Єдиної Росії", ніби заздалегідь готують собі запасний аеродром на випадок, якщо партія влади раптом стане токсичною для всіх: для Сходу, для Заходу і для РФ… Загалом, серед основних важковаговиків у майбутніх президентських амбіціях все ж варто відзначити Собяніна, Мішустіна і, як не дивно, Бєлоусова", — каже автор відео.

Усі троє, за спостереженнями Цимбалюка, позиціонують себе як сучасних технократів, які не "з’їхали з глузду через війну", господарників, прагматичних менеджерів, тобто тримаються осторонь від жорсткого ідеологічного порядку денного війни:

"І це, насправді, дуже цікавий сигнал. Ні, я не кажу про те, що вони завтра повалять Путіна, але якщо він захворіє і подавиться бавовною, то, дивись, процес піде".

Ба більше, як стверджує автор відео, рейтинги Путіна продовжують падати, й останнім часом таку інформацію у відкритому доступі публікують дедалі рідше.

У Росії рейтинги Путіна продовжують падати

Витік через жадібність та небезпечні перспективи

Згідно з витоком інформації, просування альтернативних Путіну кандидатів здійснювалося через регіональні ЗМІ та Telegram-канали, а згодом до цього долучилися великі гравці у сфері PR. Цимбалюк опублікував скріншоти листувань, де видно, що у матеріалах фігурує й знамените московське агентство Vinci Agency.

При цьому оплату за розміщення матеріалів, що сягала сотень тисяч, пропонувалося здійснювати, зокрема, через посередників та криптовалюту:

"А вся ця історія розкрилася з типово російської причини — своїх кинули через гроші. За версією джерела витоку, замовники не розрахувалися за вже розміщені матеріали, агентство спробувало дистанціюватися від цієї історії, після чого один із співробітників передав листування, бюджети та вихідні файли".

Однак, за словами Цимбалюка, гроші, схоже, витратили не даремно. Він оприлюднив скрін дослідження Українського соціологічного порталу за серпень. Судячи з опублікованої інформації, у моделюванні президентських виборів Собянін набирає 47,6%, Мішустін — 38,1%, Бєлоусов — 36,7%. Путін — лише четвертий із 34,1%.

Цимбалюк не виключає, що після оприлюднення цієї інформації "суєту навколо трону" можуть помітити й у Путіна.

"А російська кадрова школа, як відомо, знає чимало способів раптово звільнити посаду — від кримінальної справи до дивно невдало розташованого вікна. Тож за Собяніним, Мішустіним і Бєлоусовим цієї осені варто стежити особливо пильно. У Росії кар’єрне зростання іноді закінчується надто стрімким падінням. Беремо попкорн", — підсумовує журналіст.

Нагадаємо, як прем'єр РФ і соратник Трампа потрапили до рейтингу The Jerusalem Post.

Також повідомлялося, що Сі Цзіньпін починає просувати свого кандидата на посаду глави Кремля.