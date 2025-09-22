"50 самых влиятельных евреев мира": как премьер РФ и человек Трампа оказались в рейтинге The Jerusalem Post

The Jerusalem Post опубликовала традиционный список, в котором отметили политиков, бизнесменов и культурных деятелей. Премьер Израиля Биньямин Нетаниягу возглавил рейтинг, а среди неожиданных участников оказался российский премьер Михаил Мишустин.

Газета The Jerusalem Post представила обновленный список "50 самых влиятельных евреев мира". В него вошли политические лидеры, бизнесмены и деятели культуры.

Первое место в нынешнем списке занял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Издание отметило, что он смог восстановить доверие общества после 12-дневной войны с Ираном, во время которой получил поддержку даже среди бывших критиков. По словам журналистов, премьер влияет на рынки, союзников и соперников, а также сумел усилить собственные позиции на международной арене.

Второе место отдали спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу. В публикации его назвали ключевым представителем администрации Белого дома по международным вопросам. Авторы подчеркнули, что эмпатия Уиткоффа контрастирует с образом жесткого бизнесмена, который за ним закрепился ранее.

Третью позицию получил руководитель израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа. Издание отметило его реформаторский подход, благодаря которому спецслужба смогла одновременно проводить масштабные операции против главных противников Израиля — Ирана и "Хизбаллы".

В десятку также вошли советники Белого дома Стивен Миллер и Адам Боэлер, министр торговли США Говард Латник и сооснователь Google Сергей Брин.

В этом году в рейтинге появился и премьер-министр России Михаил Мишустин, который занял 18-ю позицию. The Jerusalem Post назвала его "самым доверенным администратором президента Владимира Путина", ответственным за эффективное функционирование государственного аппарата. В публикации отметили, что Мишустин провел реформу налоговой системы, превратив ее в современную цифровую платформу, а также сумел обеспечить стабильность экономики в условиях санкций.

"В то время, как Владимир Путин сосредоточен на внешней политике и военных вопросах, Мишустин руководит государственным аппаратом, который обеспечивает функционирование России", — отметили в издании. Также указывается, что отец российского премьера был евреем, однако сам он редко публично говорит о своем происхождении.

Кроме политиков и бизнесменов, в списке есть и представители культуры, которые открыто поддерживают Израиль.

