The Jerusalem Post опублікувала традиційний список, у якому відзначили політиків, бізнесменів і культурних діячів. Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу очолив рейтинг, а серед несподіваних учасників опинився російський прем’єр Михайло Мішустін.

Related video

Газета The Jerusalem Post представила оновлений перелік "50 найвпливовіших євреїв світу". До нього увійшли політичні лідери, бізнесмени та діячі культури.

Перше місце у цьогорічному списку посів прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Видання наголосило, що він зміг відновити довіру суспільства після 12-денної війни з Іраном, під час якої здобув підтримку навіть серед колишніх критиків. За словами журналістів, прем’єр впливає на ринки, союзників і суперників, а також зумів посилити власні позиції на міжнародній арені.

Друге місце віддали спецпосланцю президента США Дональда Трампа Стівену Віткоффу. У публікації його назвали ключовим представником адміністрації Білого дому з міжнародних питань. Автори підкреслили, що емпатія Віткоффа контрастує з образом жорсткого бізнесмена, який за ним закріпився раніше.

Третю позицію отримав керівник ізраїльської розвідки "Моссад" Давид Барнеа. Видання зазначило його реформаторський підхід, завдяки якому спецслужба змогла одночасно проводити масштабні операції проти головних супротивників Ізраїлю — Ірану та "Хізбалли".

У десятку також увійшли радники Білого дому Стівен Міллер та Адам Боелер, міністр торгівлі США Говард Лутнік і співзасновник Google Сергій Брін.

Цьогоріч у рейтингу з’явився і прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін, який зайняв 18-ту позицію. The Jerusalem Post назвала його "найдовіренішим адміністратором президента Володимира Путіна", відповідальним за ефективне функціонування державного апарату. У публікації зазначили, що Мішустін провів реформу податкової системи, перетворивши її на сучасну цифрову платформу, а також зумів забезпечити стабільність економіки в умовах санкцій.

"В той час, як Володимир Путін зосереджений на зовнішній політиці та військових питаннях, Мішустін керує державним апаратом, який забезпечує функціонування Росії", – зазначили у виданні. Також вказується, що батько російського прем’єра був євреєм, однак сам він рідко публічно говорить про своє походження.

Окрім політиків та бізнесменів, у списку є й представники культури, які відкрито підтримують Ізраїль.

Як повідомляв Фокус, археологи знайшли нові підтвердження біблійної історії про Мойсея і поневіряння євреїв.

Фокус також писав, що ексголовний рабин Москви закликав євреїв терміново залишити Росію. Пінхас Гольдшмідт висловив побоювання, що незабаром у Росії повториться ситуація, яка склалася перед Жовтневим переворотом 1917 і на початку 50-х років XX століття.