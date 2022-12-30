"Боїмося погромів": екс-головний рабин Москви закликав євреїв терміново залишити Росію

Пінхас Гольдшмідт висловив побоювання, що незабаром у Росії повториться ситуація, яка склалася перед Жовтневим переворотом 1917 і на початку 50-х років XX століття, коли добігала кінця епоха Сталіна.

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Колишній головний рабин Москви побоюється, що через невдачі ЗС РФ на фронті в Росії можуть початися погроми і тоді євреї можуть стати "цапом-відбувайлом". Пінхас Гольдшмідт закликав єврейське населення не зволікати та терміново виїхати з РФ, пише The Guardian.

"Коли ми оглядаємося назад на російську історію, щоразу, коли політична система була в небезпеці, ви бачили, як уряд намагався перенаправити гнів і невдоволення мас на єврейську громаду", — сказав Гольдшмідт.

Екс-рабин додав, що небезпеку для сучасних євреїв підтверджують навіть історичні приклади. Адже найбільші єврейські погроми вражали Росію перед Жовтневим переворотом 1917 року і на початку 50-х років XX століття, коли добігала кінця епоха Сталіна.

"Ми спостерігаємо зростання антисемітизму, тоді як Росія повертається до нового типу Радянського Союзу, і крок за кроком залізна завіса знову опускається. Ось чому я вважаю, що найкращий варіант для російських євреїв — це виїхати", — додав Гольдшмідт.

Зауважимо, що Пінхас Гольдшмідт ще до липня 2022 року обіймав посаду головного рабина у Москві. Проте пізніше подав у відставку зі своєї посади та залишив Росію у липні після відмови підтримати російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у вересні 2022 року колишній головний рабин Москви назвав п'ять причин, з яких потрібно залишити Росію. За словами Пінхаса Гольдшмідта, за час повномасштабної війни в Україні Росію вже залишили десятки тисяч євреїв. Він рекомендував своїм співвітчизникам виїхати з РФ, поки немає "залізної завіси".

Крім того, 28 вересня посольство США в Москві закликало своїх громадян негайно залишити Росію. Також посольство порадило співвітчизникам відмовитись найближчим часом від поїздок до країни-агресора.