"Опасаемся погромов": экс-главный раввин Москвы призвал евреев срочно покинуть Россию

Пинхас Гольдшмидт выразил опасения, что в скором времени в России повторится ситуация, которая сложилась перед Октябрьским переворотом 1917 года и в начале 50-х годов XX века, когда подходила к концу эпоха Сталина.

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Бывший главный раввин Москвы опасается, что в связи с неудачами ВС РФ на фронте в России могут начаться погромы и тогда евреи могут стать "козлом отпущения". Пинхас Гольдшмидт призвал еврейское население не медлить и срочно выехать из РФ, пишет The Guardian.

"Когда мы оглядываемся назад на российскую историю, всякий раз, когда политическая система была в опасности, вы видели, как правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину", — сказал Гольдшмидт.

Экс-раввин добавил, что опасность для современных евреев подтверждают даже исторические примеры. Ведь самые крупные еврейские погромы сотрясли Россию перед Октябрьским переворотом 1917 года и в начале 50-х годов XX века, когда подходила к концу эпоха Сталина.

"Мы наблюдаем рост антисемитизма, в то время как Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается. Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев — это уехать", — добавил Гольдшмидт.

Заметим, что Пинхас Гольдшмидт еще до июля 2022 года занимал пост главного раввина в Москве. Однако позже подал в отставку со своего поста и покинул Россию в июле после отказа поддержать российское вторжение в Украину.

Напомним, в сентябре 2022 года бывший главный раввин Москвы назвал пять причин, по каким нужно покинуть Россию. По словам Пинхаса Гольдшмидта, за время полномасштабной войны в Украине Россию уже покинули десятки тысяч евреев. Он рекомендовал своим соотечественникам уехать из РФ, пока нет "железного занавеса".

Кроме того, 28 сентября посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию. Также посольство посоветовало соотечественникам отказаться в ближайшее время от поездок в страну-агрессор.