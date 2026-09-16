Зеленский назвал условие для выборов во время войны: речь идет о нескольких месяцах (видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине можно провести при условии прекращения огня на несколько месяцев. Это время можно было бы использовать для работы над завершением войны и организацией голосования.

Об этом он рассказал в интервью CBC News.

Президент заявил, что готов к проведению выборов, но в период активной фазы войны это невозможно из-за законодательных ограничений и соображений безопасности. Среди проблем он назвал безопасность избирателей, работу избирательных участков и организацию голосования во время российских атак.

Одним из возможных сценариев Зеленский назвал прекращение огня на несколько месяцев. По его словам, в этот период Украина могла бы одновременно работать над дальнейшими договоренностями о завершении войны и организовать избирательный процесс.

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Отдельно президент обратил внимание на украинцев, находящихся за рубежом. По его оценкам, сейчас там проживает около 9 млн украинцев, тогда как до начала полномасштабной войны за пределами страны в выборах участвовали примерно 500 тысяч граждан.

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Также остается открытым вопрос о голосовании граждан на временно оккупированных территориях. Зеленский отметил, что необходимо определить, смогут ли они голосовать, как организовать этот процесс и кто будет обеспечивать его контроль в районах, где находятся российские военные.

Напомним, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказывал, как, по его мнению, можно организовать выборы в Украине во время войны. Он отмечал, что эксперты уже разработали 60–70 % необходимого избирательного законодательства по поручению президента Владимира Зеленского.

Ранее Фокус сообщал, что в мае советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял о возможности начала избирательного процесса не ранее чем через три месяца после установления устойчивого прекращения огня.