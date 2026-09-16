Зеленський назвав умову для виборів під час війни: йдеться про кілька місяців (відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можна провести за умови припинення вогню на кілька місяців. Цей час можна було б використати для роботи над завершенням війни та організації голосування.

Про це він розповів в інтерв’ю для CBC News.

Президент заявив, що готовий до проведення виборів, але під час активної фази війни це неможливо через законодавчі та безпекові обмеження. Серед проблем він назвав безпеку виборців, роботу дільниць та організацію голосування під час російських атак.

Одним із можливих сценаріїв Зеленський назвав припинення вогню на кілька місяців. За його словами, у цей період Україна могла б одночасно працювати над подальшими домовленостями про завершення війни та організувати виборчий процес.

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Окремо президент звернув увагу на українців, які перебувають за кордоном. За його оцінкою, зараз там живуть близько 9 млн українців, тоді як до повномасштабної війни за межами країни у виборах брали участь приблизно 500 тисяч громадян.

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Також залишається питання голосування громадян на тимчасово окупованих територіях. Зеленський зазначив, що потрібно визначити, чи зможуть вони голосувати, як організувати цей процес і хто гарантуватиме його контроль у районах, де перебувають російські військові.

Нагадаємо, колишній міністр оборони України Михайло Федоров розповідав, як, на його думку, можна організувати вибори в Україні під час війни. Він зазначав, що експерти вже розробили 60–70% необхідного виборчого законодавства за дорученням президента Володимира Зеленського.

Раніше Фокус повідомляв, що у травні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв про можливість початку виборчого процесу не раніше ніж через три місяці після встановлення стійкого припинення вогню.