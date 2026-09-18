Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, которую не пустили в здание Европарламента, выступила онлайн на мероприятии, организованном ультраправой партией AfD. Она призвала искать пути к миру и обвинила Владимира Зеленского в якобы нежелании завершить войну.

Юлия Мендель, которая в свое время была пресс-секретарью Владимира Зеленского, выступила в режиме онлайн перед Европарламентом с призывом к миру. При этом она упрекнула Зеленского в том, что он якобы не настроен на завершение войны. Видео выступления опубликовал YouTube-канал Times Now World.

"Давайте будем откровенны: многие люди больше хотят уничтожить Россию, чем спасти Украину. С всё большим рвением мы читаем — по несколько раз в месяц — пламенные статьи в ведущих СМИ, где предсказывают скорый распад России. Мы читаем их уже почти четверть века. Ценой этого медленного распада становится мой народ, моя страна, мое государство — Украина", — сказала Мендель.

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По её словам, Зеленского якобы устраивает нынешнее положение дел: он отверг все инициативы по прекращению войны и продвигает максималистский и недостижимый сценарий победы как единственный путь к миру. Мендель также упрекнула президента в том, что он находится у власти уже восьмой год и каждый раз находит новую причину, по которой войну пока невозможно остановить.

Во время выступления бывшая пресс-секретарь привела данные, не имеющие официального подтверждения. Она утверждала, что сейчас в Украине проживает не более 25 млн человек, около половины из которых — пенсионеры, а через 10 лет население может сократиться до менее чем 20 млн. Кроме того, Мендель убеждала, что военное поражение России невозможно, а лучших условий для мира, чем сейчас, уже не будет.

Признав, что войну начала Россия, она в то же время заявила, что её поддерживают "лоббисты, которые на ней наживаются". Евродепутатов Мендель призвала не доверять упрощенным "черно-белым нарративам", которые им якобы доносят "посланцы Зеленского" и активисты, финансируемые европейскими лидерами. По её мнению, с окончанием войны закончится и политическая карьера президента, поэтому, по её информации, с 2022 года он отклонил как минимум пять потенциальных мирных соглашений. О каких именно соглашениях идёт речь, она не пояснила.

В заключение Мендель выразила надежду, что западные силы, набирающие влияние в Европе, а также силы в Америке будут содействовать установлению мира, а не затягивать войну.

Стоит отметить, что в мероприятии "Украина. Решиться на мир. Дипломатия, а не эскалация", организованного немецкой ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (AfD), Мендель присоединилась по видеосвязи, поскольку в здание Европарламента её не допустили. В пресс-службе парламента пояснили, что отдельные случаи запрета на вход не комментируют.

Напомним, ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского сделала ряд резких заявлений, которые якобы раскрывают "личные тайны" президента.