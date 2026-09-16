Юлию Мендель не пустили в Европарламент за несколько часов до выступления: что известно (видео)

Бывшей пресс-секретарю президента Украины Юлии Мендель не разрешили войти в здание Европарламента, где она должна была выступить на мероприятии ультраправых депутатов. Сама она считает, что это следствие санкций, введённых против неё Владимиром Зеленским.

Бывшую пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель не пустили в Европарламент, где она должна была через несколько часов выступить с речью о мире. Об этом инциденте она рассказала 16 сентября в Facebook.

"Сегодня буквально за несколько часов до моего выступления в Европарламенте мне отказали во входе… без объяснения причин", — написала бывшая пресс-секретарь.

Несмотря на это, она заверила, что готова к такому развитию событий и всё равно выступит с речью о мире. Мендель поблагодарила людей, которые ей писали, и заявила, что верит: за ней стоят люди и Бог. Также она предположила, что санкции, введенные Зеленским 13 сентября, были направлены именно на то, чтобы сорвать ее выступление.

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"Это свидетельствует о том, насколько Владимир Зеленский хочет этого мира", — подытожила Мендель.

Как пишет "Бабель", мероприятие под названием "Украина: решиться на мир. Дипломатия вместо эскалации" должно было состояться 16 сентября в Страсбурге, а Мендель была объявлена его главной докладчицей. Организовал и модерировал встречу евродепутат от ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD) Ганс Нойхофф, который в 2025 году посетил в Сочи конференцию, организованную подсанкционным олигархом Виктором Медведчуком.

Это мероприятие не является официальным событием Европарламента, однако его продвигает AfD; открывать его должна была сопредседатель партии, а на афише разместили логотип фракции "Европа суверенных наций". Это самая молодая и самая малочисленная ультраправая группа в парламенте: в нее входят 27 из 720 депутатов, в основном представители AfD. Один из сотрудников Европарламента анонимно пояснил изданию, что депутаты могут проводить подобные встречи в парламентских помещениях в соответствии с установленными правилами, а программу и участников определяют сами организаторы.

Стоит отметить, что Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 по июль 2021 года. Еще тогда её высказывания неоднократно вызывали возмущение. В частности, она призывала кодифицировать "украинский русский язык", а также заявляла, что украинские военные иногда поддаются на провокации и открывают огонь по гражданским объектам. Этот тезис сразу подхватила российская пропаганда. В сентябре 2026 года Мендель оказалась в центре нового, гораздо более громкого скандала: она начала резко критиковать Зеленского в западных СМИ, назвала мобилизацию насильственной, а войну — "самоубийством".

Напомним, что Юлия Мендель уже давно находится за границей и не возвращается в Украину. Ее публичная деятельность постепенно переросла в открытый конфликт с украинскими властями.

Кроме того, санкции в отношении бывшей пресс-секретарь вызвали реакцию за океаном. Дочь специального представителя США по вопросам Украины и России публично выразила обеспокоенность решением украинского президента.