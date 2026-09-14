От очков в декольте до санкций СНБО: где сейчас и как живет Юлия Мендель (фото)

Бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель уже давно живет за границей, не возвращается в Украину и ведет активную публичную деятельность, которая уже переросла в открытое противостояние с украинскими властями.

Точное место проживания по соображениям безопасности или по личным причинам не разглашается, однако известно, что она находится за пределами Украины. Мендель активно путешествует по странам Запада, в частности посещает США и европейские столицы, где выступает на международных площадках (например, в Европарламенте). СМИ также сообщали о её работе, ориентированной на Вашингтон. Фокус рассказывает, что известно.

Как и чем живет Юлия Мендель

Последние месяцы жизни бывшей пресс-секретаря сопровождаются серией громких политических и медийных скандалов:

13 сентября 2026 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Юлии Мендель. Украинские власти официально обвинили её в распространении дезинформации, поддержке агрессивной политики РФ и российской пропаганды. Сама Мендель назвала эти санкции "неконституционными" и заявила, что их ввели намеренно перед её выступлением в Европарламенте.

Мендель радикально изменила риторику в отношении Офиса президента. В мае 2026 года она дала скандальное интервью американскому ведущему Такеру Карлсону, в котором жестко раскритиковала политику Зеленского. Впоследствии, в августе 2026 года, во французском издании Le Journal du Dimanche она назвала Зеленского "главным извлекателем выгоды из войны", обвинила украинские власти в авторитаризме и коррупции, а также раскритиковала методы мобилизации.

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Юлия Мендель и Владимир Зеленский Фото: Facebook / Iuliia Mendel

Личная жизнь

Юлия Мендель состоит в браке с украинским экономистом и бывшим чиновником Павлом Кухтой. Пара поженилась во время полномасштабного вторжения в 2022 году.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского продолжает позиционировать себя как журналистка и инфлюенсер. На своих страницах в Facebook и Instagram она регулярно публикует собственные критические посты о внутренней политике Украины и ТЦК, а также распространяет материалы, которые называет "отчётами Офиса Президента" о работе с анонимными Telegram-каналами.

Юлия Мендель Фото: instagram.com/iuliia_mendel

"Модные" скандалы Мендель

За время пребывания на посту пресс-секретаря президента (2019–2021 годы) Юлия Мендель регулярно становилась объектом критики и горячих дискуссий в соцсетях из-за своего гардероба. Эксперты по этикету и стилисты неоднократно обвиняли её в нарушении официального дресс-кода.

Очки в декольте во время визита в Париж (апрель 2021 года). Самый известный скандал произошел во время официального визита украинской делегации во Францию. Мендель вышла к прессе на фоне Елисейского дворца в платье-жакете, повесив солнцезащитные очки на вырез в зоне декольте. Позже Мендель оправдывалась, что поступила так из-за проблем с рукой, из-за которых ей было трудно держать очки.

Самый известный скандал произошел во время официального визита украинской делегации во Францию. Мендель вышла к прессе на фоне Елисейского дворца в платье-жакете, повесив солнцезащитные очки на вырез в зоне декольте. Позже Мендель оправдывалась, что поступила так из-за проблем с рукой, из-за которых ей было трудно держать очки. Неподходящие ткани для государственной службы. Стилисты резко критиковали её за появление на официальных пресс-конференциях в одежде из шёлка, атласа, шифона. Замечания касались того, что такая одежда больше подходит для свиданий, чем для деловых встреч высокого государственного уровня.

Юлия Мендель и Владимир Зеленский в Париже Фото: Из открытых источников

Лента "Russia Today" (RT). В ноябре 2020 года разразился скандал из-за архивной фотографии, на которой Юлия Мендель позирует в зеленом платье с лентой пропагандистского российского телеканала RT. Она пояснила, что это был костюм для празднования Хэллоуина в 2016 году.

В ноябре 2020 года разразился скандал из-за архивной фотографии, на которой Юлия Мендель позирует в зеленом платье с лентой пропагандистского российского телеканала RT. Она пояснила, что это был костюм для празднования Хэллоуина в 2016 году. Образы, которые называли "халатами". Деловые костюмы оверсайз, платья на запах и босоножки на рабочих встречах часто становились поводом для насмешек в СМИ. Юлию обвиняли в отсутствии чувства стиля для должности такого уровня.

Юлия Мендель Фото: Из открытых источников

Сама Юлия позже жаловалась, что два года работы в ОП превратились для неё в постоянную "травлю, буллинг и сексуальную объективацию". По её словам, общество проявляло нездоровый интерес к её весу, прическе, бровям и обуви.

После её увольнения в СМИ, со ссылкой на источники в Офисе Президента, появилась информация о том, что Мендель постоянно жаловалась руководству на маленькую зарплату и на то, что ей не выделяют денег на покупку стильной одежды, из-за чего её наряды постоянно подвергаются насмешкам.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Народный депутат Украины и председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия в свое время принимал участие в съемках шоу "Битва экстрасенсов".

Во время встречи с американской делегацией президент Украины Владимир Зеленский подготовил сувениры для специальных посланников Дональда Трампа — Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера — в виде футболок с надписью "Киевский режим". Впрочем, украинцы не оценили такой креатив.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попала под санкции своего бывшего работодателя.