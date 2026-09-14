Від окулярів у декольте до санкцій РНБО: де зараз і як живе Юлія Мендель (фото)

Колишня прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель тривалий час живе за кордоном, не повертається в Україну та веде активну публічну діяльність, яка вже переросла у відкрите протистояння з українською владою.

Точне місто проживання ексречниці з міркувань безпеки чи особистих причин не афішується, проте відомо, що вона перебуває за межами України. Мендель активно пересувається країнами Заходу, зокрема відвідує США та європейські столиці, де виступає на міжнародних майданчиках (наприклад, у Європарламенті). ЗМІ також повідомляли про її роботу, орієнтовану на Вашингтон. Фокус розповідає, що відомо.

Як і чим живе Юлія Мендель

Останні місяці життя колишньої речниці супроводжуються серією гучних політичних та медійних скандалів:

13 вересня 2026 року президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Юлії Мендель. Українська влада офіційно звинуватила її в поширенні дезінформації, підтримці агресивної політики РФ та російської пропаганди. Сама Мендель назвала ці санкції "неконституційними" та заявила, що їх запровадили навмисно перед її виступом у Європарламенті.

Мендель радикально змінила риторику щодо Офісу Президента. У травні 2026 року вона дала скандальне інтерв'ю американському ведучому Такеру Карлсону, де жорстко розкритикувала політику Зеленського. Згодом, у серпні 2026 року, у французькому виданні Le Journal du Dimanche, вона назвала Зеленського "головним вигодонабувачем війни", звинуватила українську владу в авторитаризмі та корупції, а також критикувала методи мобілізації.

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Юлія Мендель та Володимир Зеленський Фото: Facebook / Iuliia Mendel

Особисте життя

Юлія Мендель перебуває у шлюбі з українським економістом та колишнім чиновником Павлом Кухтою. Пара побралася під час повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Колишня речниця Зеленського продовжує позиціонувати себе як журналістка та інфлюенсерка. На своїх сторінках у Facebook та Instagram вона регулярно публікує власні критичні дописи щодо внутрішньої політики України та ТЦК, а також поширює матеріали, які називає "звітами Офісу Президента" про роботу з анонімними Telegram-каналами.

Юлія Мендель Фото: instagram.com/iuliia_mendel

"Модні" скандали Мендель

За час перебування на посаді речниці президента (2019–2021 роки) Юлія Мендель регулярно ставала об'єктом критики та палких дискусій у соцмережах через свій гардероб. Експерти з етикету та стилісти неодноразово звинувачували її в порушенні офіційного дрес-коду.

Окуляри в декольте під час візиту до Парижа (квітень 2021 року). Найвідоміший скандал стався під час офіційного візиту української делегації до Франції. Мендель вийшла до преси на тлі Єлисейського палацу в сукні-жакеті, повісивши сонцезахисні окуляри на виріз у зоні декольте. Пізніше Мендель виправдовувалася, що зробила так, бо через проблеми з рукою їй було важко тримати окуляри.

Найвідоміший скандал стався під час офіційного візиту української делегації до Франції. Мендель вийшла до преси на тлі Єлисейського палацу в сукні-жакеті, повісивши сонцезахисні окуляри на виріз у зоні декольте. Пізніше Мендель виправдовувалася, що зробила так, бо через проблеми з рукою їй було важко тримати окуляри. Невідповідні тканини для держслужби. Стилісти гостро критикували її за появу на офіційних пресконференціях в одязі з шовку, атласу, шифону. Зауваження стосувалися того, що такий одяг більше підходить для побачень, ніж для ділових зустрічей високого державного рівня.

Юлія Мендель та Володимир Зеленський у Парижі Фото: З відкритих джерел

Стрічка Russia Today (RT). У листопаді 2020 року спалахнув скандал через архівне фото, де Юлія Мендель позує у зеленій сукні зі стрічкою пропагандистського російського телеканалу RT. Вона пояснила, що це був костюм на святкування Геловіну у 2016 році.

У листопаді 2020 року спалахнув скандал через архівне фото, де Юлія Мендель позує у зеленій сукні зі стрічкою пропагандистського російського телеканалу RT. Вона пояснила, що це був костюм на святкування Геловіну у 2016 році. Образи, які називали "халатами". Ділові костюми оверсайз, сукні на запах та босоніжки на робочих зустрічах часто ставали приводом для глузувань у ЗМІ. Юлію звинувачували у відсутності почуття стилю для посади такого рівня.

Юлія Мендель Фото: З відкритих джерел

Сама Юлія пізніше скаржилася, що два роки роботи в ОП перетворилися для неї на постійне "цькування, булінг та сексуальну об'єктивацію". За її словами, суспільство проявляло нездорову увагу до її ваги, зачіски, брів та взуття.

Після її звільнення у ЗМІ, із посиланням на джерела в Офісі Президента, з'явилася інформація, що Мендель постійно скаржилася керівництву на маленьку зарплату та на те, що їй не виділяють грошей на купівлю стильного одягу, через що її вбрання постійно висміюють.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Народний депутат України та голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія свого часу брав участь у зйомці шоу "Битва екстрасенсів".

Під час зустрічі з американською делегацією президент України Володимир Зеленський підготував сувеніри для спецпосланців Дональда Трампа — Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера — у вигляді футболок із написом "Київський режим". Втім, українці не оцінили такий креатив.

Колишня речниця президента України Юлія Мендель потрапила під санкції свого колишнього роботодавця.