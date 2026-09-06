Київський режим перед американцями: Зеленського та Арахамію рознесли через футболку (фото)

Під час зустрічі з американською делегацією президент України Володимир Зеленський підготував сувеніри для спецпосланців Дональда Трампа — Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера — у вигляді футболок із написом "Київський режим".

За словами речника президента Сергія Никифорова, перед врученням подарунків елемент гардероба із цим штампом російської пропаганди продемонстрував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, одягнувши його безпосередньо на переговори. Про це повідомила журналістка BBC Софія Середа.

Реакції людей

Втім, у соцмережі Threads такий крок викликав гостру хвилю обурення та шквал критичних публікацій.

Користувачі висловлюють занепокоєння, що подібний гумор створює підґрунтя для ворожих маніпуляцій. Зокрема, зазначають, що ситуація виглядає як "сюр".

"Це реальне фото. Один із головних членів нашої делегації перед американськими партнерами — у футболці "Київський режим". Ці люди зараз вирішують долю мільйонів українців і тих, хто в окопах, але їм весело, вони дарують такі футболки. Просто немає слів… самі створюють можливості для російської пропаганди. Росія точно цим скористається і просуватиме ці меседжі на іноземну аудиторію", — написав користував соцмережі.

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У мережі обурені футболками "Київський режим" Фото: Threads

Інші дописувачі також критикують посадовців за несерйозне ставлення до важливих дипломатичних зустрічей під час війни. Користувачка наголосила на недоречності подібних жартів: "Це високопосадовці нашої держави, до яких приїхали представники країни, яка має вплив на перебіг війни. У країні, де гинуть люди, вони роблять із цього виставу та жарти".

У мережі обурені футболками, які Зеленський подарував спецпосланцям США Фото: Threads

На ризики просування ворожих штампів звернув увагу й інший користувач: "Вони вже навіть перестали приховувати, що країною править "режим". Їм весело, вони посміхаються. А коли скажеш, що в Росії завжди використовують формулювання "київський режим", у відповідь заявлять, що це ІПСО".

Українці в мережі продовжують активно обговорювати інцидент, наголошуючи, що дипломатичний гумор такого роду є недоречним під час війни та може завдати шкоди міжнародному іміджу країни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що Дональд Трамп доручив підготувати новий пакет для миру.

Як пройшов перший раунд перемовин з Віткоффом і Кушнером.

Крім того, Трамп раптово став брюнетом: нові фото президента підірвали мережу.