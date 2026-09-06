Киевский режим перед американцами: Зеленского и Арахамию раскритиковали из-за футболки (фото)

Во время встречи с американской делегацией президент Украины Владимир Зеленский подготовил сувениры для специальных посланников Дональда Трампа — Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера — в виде футболок с надписью "Киевский режим".

По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, перед вручением подарков предмет одежды с этим символом российской пропаганды продемонстрировал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, надев его непосредственно на переговоры. Об этом сообщила журналистка BBC София Середа.

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Впрочем, в социальной сети Threads этот шаг вызвал бурную волну возмущения и шквал критических публикаций.

Пользователи выражают обеспокоенность тем, что подобный юмор создает почву для враждебных манипуляций. В частности, отмечают, что ситуация выглядит как "сюр".

"Это настоящее фото. Один из ключевых членов нашей делегации перед американскими партнерами — в футболке с надписью "Киевский режим". Эти люди сейчас решают судьбу миллионов украинцев и тех, кто находится в окопах, но им весело, они раздают такие футболки. Просто нет слов… сами создают возможности для российской пропаганды. Россия точно этим воспользуется и будет продвигать эти месседжи среди иностранной аудитории", — написал пользователь соцсети.

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В сети возмущаются футболками с надписью "Киевский режим" Фото: Threads

Другие пользователи также критикуют чиновников за несерьезное отношение к важным дипломатическим встречам в период войны. Пользовательница подчеркнула неуместность подобных шуток: "Это высокопоставленные чиновники нашего государства, к которым приехали представители страны, имеющей влияние на ход войны. В стране, где гибнут люди, они устраивают из этого спектакль и шутят".

В сети возмущены футболками, которые Зеленский подарил спецпосланникам США Фото: Threads

На риски распространения враждебных штампов обратил внимание и другой пользователь: "Они уже даже перестали скрывать, что страной правит "режим“. Им весело, они улыбаются. А если скажешь, что в России всегда используют формулировку "киевский режим", в ответ заявят, что это ИПСО".

Украинцы в сети продолжают активно обсуждать этот инцидент, отмечая, что подобный дипломатический юмор неуместен во время войны и может нанести ущерб международному имиджу страны.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп поручил подготовить новый пакет мер по установлению мира.

Как прошел первый раунд переговоров с Виткоффом и Кушнером.

Кроме того, Трамп внезапно стал брюнетом: новые фото президента взорвали интернет.