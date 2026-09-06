Трамп внезапно стал брюнетом: новые фото президента взорвали сеть (фото)

Новые фотографии Дональда Трампа с тёмно-русыми волосами, сделанные во время его выхода с борта самолёта № 1 в Нью-Джерси, вызвали настоящий ажиотаж в сети. Пользователи социальных сетей и СМИ активно обсуждают неожиданную смену имиджа американского политика, чья прическа уже десятилетиями остается предметом жарких дискуссий.

Кадры из аэропорта Морристауна, где политик появился в темно-синем костюме, желтом галстуке и с явно более темным оттенком волос, быстро разлетелись по платформе X. Журналист Аарон Рупар отреагировал вопросом о том, что вообще происходит с прической Трампа, а его коллега Яшар Али признался, что не поверил бы собственным глазам, если бы сам не скачал эти снимки из фотобанка, пишет The Independent.

Трамп сменил прическу и цвет волос Фото: коллаж Фокус

Критики и пользователи засыпали сеть ироничными комментариями: юрист Джордж Конвей пошутил о необходимости применения 25-й поправки к Конституции, журналистка Молли Йонг-Фаст назвала Трампа брюнетом, а писательница Энн Ламотт с юмором сравнила этот молодежный образ с Пирсом Броснаном.

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"Что происходит с прической Трампа?" — Интернет удивлен новой брюнетной прической президента Фото: The Independent

Бывший конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер и драматург Пол Рудник также присоединились к волне насмешек, причем последний отметил, что стилист явно черпал вдохновение в облике известного нью-йоркского преступника.

Прическа Трампа вызвала бурное обсуждение

Это уже не первый случай за последнее время, когда прическа политика оказывается в центре внимания. Только в прошлом месяце во время выступления в Лас-Вегасе его волосы казались значительно светлее и объемнее, что также заставило оппонентов из Демократической партии публиковать сравнительные фото и выдвигать версии о наращивании.

Сам Трамп категорически отвергает любые обвинения и слухи, которые преследуют его ещё со времён телевизионной карьеры. Во время недавнего выступления в Розовом саду Белого дома он открыто заявил, что ему годами приходилось терпеть безосновательные упреки в ношении парика, хотя он его никогда не носил.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Появление Мелании Трамп вызвало волну иронии и вновь породило слухи о проблемах в её браке и нежелании жить в Белом доме.