Трамп раптово став брюнетом: нові фото президента підірвали мережу (фото)

Нові фотографії Дональда Трампа з темно-русявим волоссям, зроблені під час його сходження з борту номер один у Нью-Джерсі, спричинили справжній бум у мережі. Користувачі соціальних мереж та медіа активно обговорюють несподівану зміну іміджу американського політика, чия зачіска вже десятиліттями залишається предметом палких дискусій.

Кадри з аеропорту Моррістауна, де політик з'явився у темно-синьому костюмі, жовтій краватці та з явно темнішим відтінком волосся, швидко розлетілися платформою X. Журналіст Аарон Рупар відреагував питанням про те, що взагалі відбувається з зачіскою Трампа, а його колега Яшар Алі зізнався, що не повірив би власним очам, якби сам не завантажив ці знімки з фотобанку, пише The Independent.

Трамп змінив зачіску та колір волосся Фото: колаж Фокус

Критики та дописувачі засипали мережу іронічними коментарями: юрист Джордж Конвей пожартував про необхідність застосування 25-ї поправки до Конституції, журналістка Моллі Йонг-Фаст оголосила Трампа брюнетом, а письменниця Енн Ламотт з гумором порівняла цей молодіжний образ із Пірсом Броснаном.

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Колишній конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер та драматург Пол Руднік також долучилися до хвилі кпинів, причому останній зазначив, що стиліст явно надихався зовнішністю відомого нью-йоркського злочинця.

Зачіска Трампа під обговоренням

Це вже не перший випадок за останній час, коли шевелюра політика опиняється в центрі уваги. Лише минулого місяця під час виступу в Лас-Вегасі його волосся здавалося значно світлішим та об'ємнішим, що також змусило опонентів з Демократичної партії публікувати порівняльні фото та висувати версії про нарощування.

Сам Трамп категорично відкидає будь-які звинувачення та чутки, які переслідують його ще з часів телевізійної кар'єри. Під час нещодавнього виступу в Рожевому саду Білого дому він відкрито заявив, що йому роками доводилося терпіти безпідставні закиди про використання перуки, хоча він її ніколи не носив.

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