Голова фракції "Слуги народу" засвітився в "Битві екстрасенсів" (відео)

Народний депутат України та голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія свого часу брав участь у зйомці шоу "Битва екстрасенсів".

Він знявся у 19-му сезоні української версії проєкту на телеканалі "СТБ" (випуск вийшов в ефір наприкінці 2018 року). Проте політик був там не учасником із "надприродними здібностями", а запрошеним "секретним гостем". Відео "гуляє" мережею навіть у 2026 році.

Арахамія в "Битві екстрасенсів"

За правилами програми, учасниця-екстрасенс (Анна Арджеванідзе) мала вгадати серед кількох чоловіків у залі, хто з них є мільйонером. На проєкті Арахамія з'явився під своїм відомим IT-псевдонімом — Девід Браун.

Екстрасенс успішно вказала на Арахамію. Вона зазначила, що перед нею "людина з великим серцем і мільйонами", якій "воздається за допомогу іншим". У відповідь Арахамія підтвердив свій статус і розповів у сюжеті, що заснував один із найбільших волонтерських фондів у країні (мова про "Народний проєкт").

Видео дня

Згодом, коли у 2020 році це відео активно поширилося в соцмережах, Арахамія пояснив, що знявся там ще до початку своєї політичної кар'єри з цікавості. За його словами, він ніколи раніше не дивився цю передачу, але йому захотілося перевірити, як влаштовано зсередини одне з найпопулярніших телешоу країни.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Під час зустрічі з американською делегацією президент України Володимир Зеленський підготував сувеніри для спецпосланців Дональда Трампа — Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера — у вигляді футболок із написом "Київський режим". Втім, українці не оцінили такий креатив.

У мережі з'явилися кадри з місця поховання Олени Ясевич — переможниці 12-го сезону шоу "Битва екстрасенсів" та учасниці проєкту "Екстрасенси ведуть розслідування".

Крім того, Марія Тиха, яка прославилася після участі в шоу "Битва екстрасенсів", зробила одразу три пластичні операції за кордоном.