"Головна відьма України" зробила одразу три пластичні операції (фото)

Марія Тиха, яка прославилася після участі в шоу "Битва екстрасенсів", зробила одразу три пластичні операції за кордоном.

Блогерка наважилася на серйозні зміни зовнішності та лягла під ніж пластичних хірургів у Стамбулі. Результатами вона вже встигла поділитися в соцмережах.

Марія Тиха зробила три операції

Цього разу "головна відьма" зробила ліпосакцію, збільшення молочних залоз імплантами Motiva та бразильську підтяжку сідниць (BBL).

Марія Тиха ніколи не приховувала своєї любові до пластики та косметології. За словами зірки мережі, перші такі зміни вона почала робити ще в першому шлюбі через бажання відповідати ідеалу свого колишнього. Тиха, яка раніше мала світле волосся, оновлює зовнішність ледь не кожні пів року. Цікаво, що частину операцій Марії вдалося зробити по бартеру.

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На її рахунку ботокс, контурна пластику шиї, підборіддя та губ, філери в ніс, імпланти в різні частини тіла, ліпосакція і не тільки. На цьому вона не зупиняється.

Марія Тиха після операцій Фото: Соцмережi

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