"Главная ведьма Украины" сделала сразу три пластические операции (фото)

Мария Тихая, которая прославилась после участия в шоу "Битва экстрасенсов", сделала сразу три пластические операции за границей.

Блогерша решилась на серьезные изменения внешности и легла под нож пластических хирургов в Стамбуле. Результатами она уже успела поделиться в соцсетях.

Мария Тихая сделала три операции

На этот раз "главная ведьма" сделала липосакцию, увеличение молочных желез имплантами Motiva и бразильскую подтяжку ягодиц (BBL).

Мария Тихая никогда не скрывала своей любви к пластике и косметологии. По словам звезды сети, первые такие изменения она начала делать еще в первом браке из-за желания соответствовать идеалу своего бывшего. Тихая, которая раньше имела светлые волосы, обновляет внешность чуть ли не каждые полгода. Интересно, что часть операций Марии удалось сделать по бартеру.

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На ее счету ботокс, контурная пластика шеи, подбородка и губ, филлеры в нос, импланты в разные части тела, липосакция и не только. На этом она не останавливается.

Мария Тихая после операций Фото: Соцсети

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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