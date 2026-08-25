Чоловік випадково натрапив на могилу переможниці "Битви екстрасенсів" (фото)

У мережі з'явилися кадри з місця поховання Олени Ясевич – переможниці 12-го сезону шоу "Битва екстрасенсів" та учасниці проєкту "Екстрасенси ведуть розслідування".

Жінка пішла з життя у 43 роки, а її смерть стала останньою крапкою у низці випробувань, що випали на її долю за останні роки. Що сталося з ясновидицею, – читайте у матеріалі Фокусу.

Олена народилася в Білорусі, проте через військову службу батька родина не затримувалася на одному місці – довелося пожити і в Бурятії, і в Мурманській області РФ.

Відкриття дару

Як згадувала Ясевич, дар відкрився в неї ще змалку – поштовхом стала важка автомобільна аварія. Перші кроки в професії вона робила під крилом центру Наталії Бантєєвої, а справжня популярність прийшла після перемоги в "Битві екстрасенсів". Себе Ясевич називала спадковою відьмою і не приховувала, що в роботі звертається до практик "темної магії".

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Втрата, що змінила все

2018 рік розділив життя екстрасенсорки на "до" і "після": у неї померла новонароджена донька. Пережити цю трагедію публічно Ясевич не змогла – вона фактично пішла в тінь, різко скоротила прийом клієнтів і майже перестала вести соцмережі.

Що відомо про смерть

За інформацією ЗМІ, Олена Ясевич пішла з життя через ускладнення після перенесеного COVID-19 на тлі загального ослабленого здоров'я. Їй було 43 роки.

На оприлюднених кадрах видно, що поховали жінку поруч із донькою – на могилі встановили два гранітні пам'ятники під спільним накриттям.

Могила Олени Ясевич Фото: TikTok

"Битву экстрасенсов-12" в Україні транслював телеканал СТБ. Її ведучим був Марат Башаров.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про таке:

Телеведуча й шеф-кухарка Ліза Глінська провела безсонну ніч під російськими ударами по Києву в ніч на 5 серпня. Вона зробила заяву, не стримавши емоцій.

Гучний скандал спалахнув навколо ще однієї учасниці шоу – Ольгу Мартиновську звинуватили в знущаннях над тваринами, і ці заяви наробили чимало галасу.

Учасник популярного реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" Михайло Кухарчук виїхав до Росії та залишився жити в столиці навіть після початку повномасштабного вторгнення.