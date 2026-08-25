Мужчина случайно наткнулся на могилу победительницы "Битвы экстрасенсов" (фото)

В сети появились кадры с места захоронения Елены Ясевич – победительницы 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" и участницы проекта "Экстрасенсы ведут расследование".

Женщина ушла из жизни в 43 года, а ее смерть стала последней точкой в ряде испытаний, выпавших на ее судьбу за последние годы. Что произошло с ясновидящей, – читайте в материале Фокуса.

Елена родилась в Беларуси, однако из-за военной службы отца семья не задерживалась на одном месте – пришлось пожить и в Бурятии, и в Мурманской области РФ.

Открытие дара

Как вспоминала Ясевич, дар открылся у нее еще с детства – толчком стала тяжелая автомобильная авария. Первые шаги в профессии она делала под крылом центра Натальи Бантеевой, а настоящая популярность пришла после победы в "Битве экстрасенсов". Себя Ясевич называла наследственной ведьмой и не скрывала, что в работе обращается к практикам "темной магии".

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Потеря, что изменила все

2018 год разделил жизнь экстрасенса на "до" и "после": у нее умерла новорожденная дочь. Пережить эту трагедию публично Ясевич не смог – она фактически ушла в тень, резко сократила прием клиентов и почти перестала вести соцсети.

Что известно о смерти

По информации СМИ, Елена Ясевич ушла из жизни из-за осложнений после перенесенного COVID-19 на фоне всеобщего ослабленного здоровья. Ей было 43 года.

На обнародованных кадрах видно, что похоронили женщину рядом с дочерью – на могиле установили два гранитных памятника под общим накрытием.

Могила Елены Ясевич Фото: TikTok

"Битву экстрасенсов-12" в Украине транслировал телеканал СТБ. Ее ведущим был Марат Башаров.

Напомним, ранее Фокус писал о следующем:

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