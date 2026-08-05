"Пожалуйста, не пишите мне": заплаканная победительница "МастерШеф" сделала заявление (фото)

Телеведущая и шеф-повар Лиза Глинская провела бессонную ночь под российскими ударами по Киеву в ночь на 5 августа. Она сделала эмоциональное заявление, не сдерживая эмоций. В соцсетях звезда "МастерШеф" откровенно рассказала, что этой ночью у неё случился нервный срыв, а к россиянам обратилась со словами, полными боли и ярости.

Лиза Глинская выразила свою реакцию на очередной обстрел столицы в посте в Instagram. Кулинар не стала выбирать мягких формулировок, говоря о враге.

"Россияне. Я ненавижу вас всем своим существом. У вас нет права на существование. Вы – раковая опухоль на Земле. Вы украли нашу жизнь", – написала она.

Лиза хотела бы, чтобы каждый россиянин на собственной шкуре испытал тот ужас, страх и боль, с которыми украинцы живут каждый день и каждую ночь.

Отдельно повариха обратилась к тем, кто привык советовать украинцам уезжать за границу. Такие советы, говорит она, ей не нужны: "Пожалуйста, не пишите мне: „Уезжай“. Я дома! Слава Украине, её героям и украинцам! Несокрушимые!".

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"Сегодня я психологически не выдерживаю"

Еще до этого поста, прямо посреди ночной тревоги, шеф-повар делилась впечатлениями в Stories. По её словам, появилось ощущение, будто на украинцев действительно охотятся, а собственный дом вдруг показался хрупким, словно картонная коробка – от взрывов всё дрожало, а вокруг разгоралось пламя.

Кулинарка обратилась к тем, кто привык советовать украинцам уезжать за границу Фото: Instagram

"ПВО сбивает шахидов… Пулеметная очередь… Взрывы… Сегодня моя психика этого не выдерживает", – призналась Глинская.

Она также поинтересовалась у своих подписчиков, как у них самих дела.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Наталья Никишина, ставшая победительницей шоу "МастерШеф", призналась: последние восемь месяцев она вынуждена принимать антидепрессанты – причиной стали тревожное расстройство и смерть отца.

Громкий скандал разразился вокруг ещё одной участницы шоу – Ольгу Мартыновскую обвинили в жестоком обращении с животными, и эти заявления вызвали немалый резонанс.

Из-за этой истории, а также из-за давних воспоминаний участников 2016 года, волна критики обрушилась и на сам телеканал СТБ вместе с шоу "МастерШеф".