Победительница "МастерШеф" рассказала о лечении у психиатра: что с ней произошло

Победительница шоу "МастерШеф" Наталья Никишина рассказала, что последние восемь месяцев принимает антидепрессанты из-за тревожного расстройства и потери отца.

В свежем выпуске "Слава+" кулинарная блогерша затронула важную тему психического здоровья. Звезда социальных сетей призналась, что её борьба с тревожностью продолжается уже не первый месяц.

Победительница "МастерШеф" проходит лечение у психиатра

Причинами ухудшения состояния Натальи стал ряд факторов: истощение после съемок в "МастерШефе", непережитая утрата отца более 10 лет назад, неопределенность в будущем и неудачное сотрудничество с продюсерским агентством. Сначала девушка надеялась преодолеть проблемы с помощью психолога, но это не помогло. После визита к неврологу Никишину направили к психиатру, где ей поставили диагноз "тревожное расстройство".

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"Я пришла и говорю: "Ну все, наверное, я уже сошла с ума". А она отвечает: "Нет, все в порядке, вы как раз вовремя обратились". У меня тревожное расстройство, я уже принимаю антидепрессанты примерно восемь месяцев", — призналась девушка.

Наталья Никишина Фото: Instagram

Как изменилась жизнь

Звезда экрана проходит медикаментозное лечение уже восемь месяцев. Благодаря этому исчезли постоянное раздражение и внезапные вспышки гнева, зато появилось вдохновение, а адреналин больше не поднимается из-за мелочей. Антидепрессанты также помогли Наталье преодолеть комплекс отличницы и перестать требовать от себя идеальности во всём.

Победительница шоу "МастерШеф" призвала украинцев обращаться за квалифицированной помощью, не дожидаясь ухудшения состояния.

"Когда я уже решила, что действительно нужно пойти к врачу, я этого не стесняюсь, я это прямо пропагандирую. Тем более в нашей стране. Сейчас у меня масса вдохновения, масса сил и масса антидепрессантов. Психиатр — это обычный врач. Как если у тебя появилась аллергия или что-то болит — это такой же врач. Таблетки учат мозг работать правильно, держать его в покое, чтобы все нейроны восстановились", — говорит Никишина.

Наталья Никишина Фото: Instagram

Наталья добавила, что из-за изменения уровня кортизола во время приема лекарств набрала 5 килограммов. К тому же пришлось сознательно отложить планирование детей до полного выздоровления.

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