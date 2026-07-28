Переможниця "МастерШеф" розповіла про лікування у психіатра: що з нею сталося

Переможниця "МастерШеф" Наталка Нікішина розповіла, що останні вісім місяців приймає антидепресанти через тривожний розлад та втрату батька.

У свіжому випуску "Слава+" кулінарна блогерка заговорила про важливу тему ментального здоров'я. Зірка соцмереж зізналася, що її боротьба з тривожністю триває вже не перший місяць.

Переможниця "МастерШеф" лікується в психіатра

Причинами погіршення стану Наталки стала низка чинників: виснаження після зйомок у "МастерШефі", непрожита втрата батька понад 10 років року, невизначеність у майбутньому та невдала співпраця з продюсерською агенцією. Спочатку дівчина думала подолати проблеми з допомогою психолога, але це не допомогло. Після візиту до невролога Нікішину відправили вже до психіатра, де їй діагностували тривожний розлад.

"Я прийшла і кажу: "Ну все, дурка, напевно, у мене вже". А вона каже: "Ні, все добре, ви прям вчасно звернулись". У мене тривожний розлад, я вже п'ю антидепресанти приблизно вісім місяців", — зізналася дівчина.

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Наталка Нікішина Фото: Instagram

Як змінилося життя

Зірка екрану приймає медикаментозне лікування вже вісім місяців. Завдяки цьому зникли постійне роздратування та раптові спалахи злості, натомість з'явилося натхнення, а адреналін більше не піднімається через дрібниці. Антидепресанти також допомогли Наталці подолати комплекс відмінниці та припинити вимагати від себе ідеальності у всьому.

Переможниця "МастерШефу" закликала українців звертатися за кваліфікованою допомогою, не чекаючи погіршення стану.

"Коли я вже прийняла рішення, що дійсно треба йти до лікаря, я цього не соромлюсь, я це прям пропагую. Тим паче в нашій країні. Зараз у мене купа натхнення, купа сил і купа антидепресантів. Психіатр — це лікар звичайний. Як у тебе з'явилася алергія чи щось болить — це такий самий лікар. Пігулки вчать мозок працювати правильно, тримати в спокої для того, щоб нейрончики всі відновилися", — каже Нікішина.

Наталка Нікішина Фото: Instagram

Наталка додала, що через зміну рівня кортизолу під час прийому ліків набрала 5 кілограмів. До того ж, довелося свідомо відкласти планування дітей до повного відновлення.

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