"Будь ласка, не пишіть мені": заплакана переможниця "МастерШеф" зробила заяву (фото)

Телеведуча й шеф-кухарка Ліза Глінська провела безсонну ніч під російськими ударами по Києву в ніч на 5 серпня. Вона зробила емоційну заяву, не стримавши емоцій. У соцмережах зірка "МастерШеф" відверто розповіла, що цієї ночі її психіка дала збій, а до росіян звернулася зі словами, сповненими болю та люті.

Свою реакцію на черговий обстріл столиці Ліза Глінська виклала у дописі в Instagram. Кулінарка не добирала м'яких формулювань, коли говорила про ворога.

"Росіяни. Я ненавиджу вас усім своїм єством. Ви не маєте права на існування. Ви – ракова пухлина на Землі. Ви вкрали наше життя", – написала вона.

Ліза хотіла б, щоб кожен росіянин на власній шкурі відчув той жах, страх і біль, з якими українці живуть щодня і щоночі.

Окремо кулінарка звернулася до тих, хто звик радити українцям виїжджати за кордон. Такі поради, каже вона, їй не потрібні: "Будь ласка, не пишіть мені: "Виїжджай". Я вдома! Слава Україні, її героям і українцям! Незламні!".

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"Сьогодні моя психіка не витримує"

Ще до цього допису, просто посеред нічної тривоги, шеф-кухарка ділилася враженнями у Stories. За її словами, з'явилось відчуття, ніби на українців справді полюють, а власна домівка раптом здалась крихкою, наче картонна коробка – від вибухів усе двигтіло, а навколо палахкотіло полум'я.

Кулінарка звернулася до тих, хто звик радити українцям виїжджати за кордон Фото: Instagram

"ППО збиває шахеди… Кулеметна черга… Вибухи… Сьогодні моя психіка не витримує", – зізналася Глінська.

Наостанок вона поцікавилась у своїх підписників, як почуваються вони самі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Наталка Нікішина, яка стала переможницею "МастерШеф", зізналася: останні вісім місяців вона змушена приймати антидепресанти – причиною стали тривожний розлад та смерть батька.

Гучний скандал спалахнув навколо ще однієї учасниці шоу – Ольгу Мартиновську звинуватили в знущаннях над тваринами, і ці заяви наробили чимало галасу.

Через цю історію, а також через давні спогади учасників із 2016 року, хвиля критики накрила й сам телеканал СТБ разом із шоу "МастерШеф".