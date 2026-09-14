Председатель фракции "Слуги народа" засветился в "Битве экстрасенсов" (видео)

Народный депутат Украины и председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия в свое время принимал участие в съемках шоу "Битва экстрасенсов".

Он снялся в 19-м сезоне украинской версии проекта на телеканале "СТБ" (выпуск вышел в эфир в конце 2018 года). Однако политик был там не участником с "сверхъестественными способностями", а приглашённым "секретным гостем". Видео "гуляет" в сети даже в 2026 году.

Арахамия в "Битве экстрасенсов"

Согласно правилам шоу, участница-экстрасенс (Анна Арджеванидзе) должна была угадать среди нескольких мужчин в зале, кто из них является миллионером. В проекте Арахамия появился под своим известным IT-псевдонимом — Дэвид Браун.

Экстрасенс успешно указала на Арахамию. Она отметила, что перед ней "человек с большим сердцем и миллионами", которому "воздается за помощь другим". В ответ Арахамия подтвердил свой статус и рассказал в репортаже, что основал один из крупнейших волонтерских фондов в стране (речь идет о "Народном проекте").

Видео дня

Позже, когда в 2020 году это видео широко распространилось в соцсетях, Арахамия пояснил, что снялся в нём ещё до начала своей политической карьеры из любопытства. По его словам, он никогда раньше не смотрел эту передачу, но ему захотелось проверить, как устроено изнутри одно из самых популярных телешоу страны.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Во время встречи с американской делегацией президент Украины Владимир Зеленский подготовил сувениры для специальных посланников Дональда Трампа — Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера — в виде футболок с надписью "Киевский режим". Впрочем, украинцы не оценили такой креатив.

В сети появились кадры с места захоронения Елены Ясевич — победительницы 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" и участницы проекта "Экстрасенсы ведут расследование".

Кроме того, Мария Тиха, прославившаяся после участия в шоу "Битва экстрасенсов", сделала сразу три пластические операции за границей.