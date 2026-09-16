Юлію Мендель не пустили до Європарламенту за кілька годин до промови: що відомо (відео)

Колишній речниці президента України Юлії Мендель не дозволили увійти до будівлі Європарламенту, де вона мала виступити на заході ультраправих депутатів. Сама вона вважає, що це наслідок санкцій, які проти неї запровадив Володимир Зеленський.

Ексречницю Володимира Зеленського Юлію Мендель не пустили до Європарламенту, де вона за кілька годин мала виступити з промовою про мир. Про інцидент вона розповіла 16 вересня у Facebook.

"Сьогодні буквально за декілька годин до моєї промови в Європарламенті мені заборонили вхід… без пояснення", – написала ексречниця.

Попри це, вона запевнила, що готова до такого розвитку подій і все одно виголосить промову про мир. Мендель подякувала людям, які їй писали, та заявила, що вірить: за нею стоять люди і Бог. Також вона припустила, що санкції, запроваджені Зеленським 13 вересня, мали на меті саме зірвати її виступ.

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"Вказує на те, наскільки Володимир Зеленський того миру хоче", – підсумувала Мендель.

Як пише "Бабель", захід під назвою "Україна: наважитися на мир. Дипломатія замість ескалації" мав відбутися 16 вересня у Страсбурзі, а Мендель заявили його головною спікеркою. Організував і модерував зустріч євродепутат від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD) Ганс Нойхофф, який у 2025 році відвідав у Сочі конференцію, організовану підсанкційним олігархом Віктором Медведчуком.

Офіційною подією Європарламенту захід не є, проте його просуває AfD, відкривати мала співголова партії, а на афіші розмістили логотип фракції "Європа суверенних націй". Це наймолодша й найменша ультраправа група в парламенті: до неї входять 27 із 720 депутатів, здебільшого представники AfD. Посадовець Європарламенту анонімно пояснив виданню, що депутати можуть проводити подібні зустрічі в парламентських приміщеннях за встановленими правилами, а програму та учасників визначають самі організатори.

Варто зазначити, що Юлія Мендель обіймала посаду прессекретарки Зеленського з червня 2019 до липня 2021 року. Ще тоді її висловлювання неодноразово викликали обурення. Зокрема, вона закликала кодифікувати "українську російську мову", а також заявляла, що українські військові іноді піддаються на провокації й відкривають вогонь по цивільних об'єктах. Цю тезу одразу підхопила російська пропаганда. У вересні 2026 року Мендель опинилася в центрі нового, значно гучнішого скандалу: вона почала різко критикувати Зеленського в західних медіа, назвала мобілізацію насильницькою, а війну "самогубством".

Нагадаємо, Юлія Мендель уже тривалий час перебуває за кордоном і не повертається в Україну. Її публічна діяльність поступово переросла у відкритий конфлікт з українською владою.

Крім того, санкції проти ексречниці викликали реакцію за океаном. Донька спецпредставника США з питань України та Росії публічно висловила занепокоєння рішенням українського президента.