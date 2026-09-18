Не пустили до Європарламенту: Мендель виступила онлайн і розкритикувала Зеленського

Колишня речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель, яку не пустили до будівлі Європарламенту, виступила онлайн на заході, організованому ультраправою AfD. Вона закликала шукати шляхи до миру і звинуватила Володимира Зеленського в нібито небажанні завершувати війну.

Юлія Мендель, яка свого часу була речницею Володимира Зеленського, виступила онлайн перед Європарламентом із закликом до миру. Водночас вона дорікнула Зеленському, що той нібито не налаштований завершувати війну. Відео промови поширив YouTube-канал Times Now World.

"Будьмо відверті: велика кількість людей більше хоче знищити Росію, ніж врятувати Україну. З дедалі більшим завзяттям ми читаємо — по кілька разів на місяць — палкі статті в провідних медіа, де пророкують швидкий розпад Росії. Ми читаємо їх уже майже чверть століття. Ціною цього повільного розпаду стає мій народ, моя країна, моя держава — Україна", – сказала Мендель.

Видео дня

За її словами, Зеленського нібито влаштовує нинішній стан речей: він відкинув усі ініціативи щодо припинення війни і просуває максималістський та недосяжний сценарій перемоги як єдиний шлях до миру. Мендель також дорікнула, що президент перебуває при владі вже восьмий рік і щоразу знаходить нову причину, чому війну поки неможливо зупинити.

Під час виступу ексречниця оперувала даними, які не мають офіційного підтвердження. Вона стверджувала, що нині в Україні живе щонайбільше 25 млн людей, близько половини з яких – пенсіонери, а за 10 років населення може скоротитися до менш ніж 20 млн. Крім того, Мендель переконувала, що військова поразка Росії неможлива, а кращих умов для миру, ніж зараз, уже не буде.

Визнавши, що війну розпочала Росія, вона водночас заявила, що її підтримують "лобісти, які на ній наживаються". Євродепутатів Мендель закликала не довіряти спрощеним "чорно-білим наративам", які їм нібито доносять "посланці Зеленського" та активісти на фінансуванні європейських лідерів. На її думку, із завершенням війни скінчиться і політична кар'єра президента, тому, за її інформацією, з 2022 року він відхилив щонайменше п'ять потенційних мирних угод. Про які саме домовленості йдеться, вона не пояснила.

Наостанок Мендель висловила сподівання, що західні сили, які набирають впливу в Європі, а також ті, що в Америці, допомагатимуть встановити мир, а не затягувати війну.

Варто зазначити, що до заходу "Україна. Наважитися на мир. Дипломатія, а не ескалація", організованого німецькою ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" (AfD), Мендель долучилася по відеозв'язку, адже до будівлі Європарламенту її не допустили. У пресслужбі парламенту пояснили, що окремі випадки заборони входу не коментують.

Нагадаємо, раніше ексречниця Зеленського зробила низку різких заяв, які нібито розкривають "особисті таємниці" президента.