"Це загроза для країни": Мендель зробила гучні заяви в бік Зеленського (відео)

Ексречниця Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила низку різких заяв, які нібито розкривають "особисті таємниці" президента.

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель виступила з різкою критикою щодо свого колишнього керівника — президента України Валодимира Зеленського. В інтерв’ю журналістці та блогерці Лілії Багіровій вона заявила, що вважає Зеленського "загрозою українському суверенітету", а також висловила серію гострих публічних звинувачень чинної влади.

У розмові з Багіровою Мендель заявила, що вважає главу держави "загрозою українському суверенітету" та "інструментом самогубства української нації". Також вона зізналася, що шкодує про свою роботу в команді Офісу Президента.

"Я кожного дня прошу у Бога пробачення за те, що я допомогла цій мерзоті прийти до влади, бути у владі", — заявила Мендель.

Коли Багірова перепитала, кого саме вона називає "мерзотою", Мендель відповіла: "Це Зеленський".

Серед іншого Мендель стверджує, що в телефонній книзі Зеленського "половина контактів — це росіяни", а сам він нібито неодноразово зривався на неї під час спільної роботи. Зокрема, під час інтерв’ю Мендель згадала один з епізодів, коли вона ще працювала прессекретаркою президента. За її словами, Зеленський часто емоційно реагував на робочі ситуації, кричав на неї та "стукав по столу" через рішення, які його не влаштовували.

Що Мендель сказала про війну

Окрему частину розмови Мендель присвятила повномасштабній війні Росії проти України. Вона стверджує, що Зеленський, на її думку, ухвалював рішення, які нібито сприяли продовженню війни.

Зокрема, колишня прессекретарка заявила, що президент нібито наполягав на продовженні війни у 2022 та 2024 роках.

"Було близько семи спроб закінчити війну. Але позиція Зеленського була одна: війна повинна продовжуватися… Те, що саме Зеленський наполягав на тому, що треба продовжувати війну 2022 року, — це 100%. Двічі. І 2024 року", — сказала вона.

Водночас у доступних публікаціях ці твердження подаються саме як оцінки та заяви Мендель, а не як підтверджені документами факти.

Мендель також говорила про відповідальність Росії за початок повномасштабного вторгнення, але водночас заявляла, що внутрішні проблеми України не можна пояснювати діями Кремля.

Зокрема, вона сказала, що російський президент Володимир Путін несе відповідальність за початок війни, однак не може бути відповідальним за українську корупцію, внутрішні скандали чи проблеми у роботі державних структур.

"Путін — г*внюк ще той. Але не Путін винен в українській корупції. Не Путін винен у будинках, що будуються під Києвом. Не Путін винен у тих скандалах, які відбуваються. Путін знищує українську націю. А Зеленський яку знищує? Скажіть мені", — додала вона.

Наприкінці розмови Мендель дала ще одну різку оцінку діяльності президента.

"Я думаю, що Зеленський — це не людина. Зеленський — це інструмент самогубства української нації", — заявила вона.

Наразі Офіс Президента України та офіційні представники влади ці заяви не коментували.

Що відомо про Юлію Мендель

Юлія Мендель була прессекретаркою Володимира Зеленського з 2019 до 2021 року. Після звільнення вона продовжила працювати у медійному та комунікаційному середовищі.

Її нинішні заяви стали частиною серії публічних виступів, у яких вона критикує українську владу та президента. Так, у травні 2026 року Мендель дала велике інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону, де робила критичні заяви щодо ситуації в Україні.

У вересні 2026 року навколо Мендель виникла ще одна ситуація: вона планувала виступити у Європейському парламенті в межах заходу, присвяченого шляхам завершення війни, однак 16 вересня заявила, що її не пустили до будівлі.

Нагадаємо, Юлія Мендель з’явилася в Європарламенті у діловому костюмі італійського бренду Rinascimento, вартість якого становить близько 400 євро. Колишня прессекретарка Володимира Зеленського доповнила образ шоколадним піджаком у смужку, широкими брюками та темним корсетом.

Крім того, ми писали, що Юлія Мендель вже тривалий час живе за кордоном, не повертається в Україну та веде активну публічну діяльність. Точне місто проживання ексречниці з міркувань безпеки чи особистих причин не афішується.