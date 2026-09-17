Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель з’явилась на публіці у новому костюмі від італійського бренду Rinascimento. Його вартість сягає 400 євро.

Такий стриманий аутфіт колишня речниця обрала для виходу в Європарламент. Відповідні кадри вона оприлюднила в Instagram (iuliia_mendel).

Як виглядає коштовний лук Мендель

Так, під час візиту до Європарламенту Юлія Мендель обрала елегантний костюм від італійського бренду Rinascimento. Діловий образ складається з приталеного піджака шоколадного кольору у тонку світлу смужку, широких довгих штанів та темного корсету.

Як виглядає костюм Мендель Фото: Скріншот

Такий лук колишня прессекретарка поєднала з туфлями в тон, легким денним макіяжем та укладкою. Загальна вартість образу – 400 євро.

Костюм Мендель коштує 400 євро Фото: Телеграм

Цікаво, що Юлії Мендель не дозволили увійти до будівлі Європарламенту, де вона мала виступити на заході ультраправих депутатів. На її думку, це наслідок санкцій, які проти неї запровадив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Юлія Мендель тривалий час живе за кордоном, не повертається в Україну та веде активну публічну діяльність. Точне місто проживання ексречниці з міркувань безпеки чи особистих причин не афішується.

Також колишня пресекретарка Зеленського натякнула йому, що він лишиться сам-один в Україні. За її словами, президент підштовхує Україну до катастрофи.

Крім цього, Юлія Мендель в англомовних дописах у X заявила, що Україна нібито сама винна у стражданнях цивільного населення через російські обстріли. На її публікацію звернув увагу журналіст Денис Казанський.