Юлия Мендель появилась в Европарламенте в костюме за 400 евро (фото)
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель появилась на публике в новом костюме от итальянского бренда Rinascimento. Его стоимость составляет 400 евро.
Такой сдержанный наряд бывшая пресс-секретарь выбрала для выхода в Европарламент. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram (iuliia_mendel).
Как выглядит драгоценный лук Мендель
Так, во время визита в Европарламент Юлия Мендель выбрала элегантный костюм от итальянского бренда Rinascimento. Деловой образ состоит из приталенного пиджака шоколадного цвета в тонкую светлую полоску, широких длинных брюк и темного корсета.
Бывшая пресс-секретарь сочетала такой наряд с туфлями в тон, легким дневным макияжем и укладкой. Общая стоимость образа — 400 евро.
Интересно, что Юлии Мендель не разрешили войти в здание Европарламента, где она должна была выступить на мероприятии ультраправых депутатов. По её мнению, это следствие санкций, введённых против неё Владимиром Зеленским.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Юлия Мендель уже долгое время живет за границей, не возвращается в Украину и ведет активную общественную деятельность. Точное место проживания бывшей пресс-секретарьки по соображениям безопасности или по личным причинам не разглашается.
- Также бывшая пресс-секретарь Зеленского намекнула ему, что он останется в Украине в полном одиночестве. По её словам, президент подталкивает Украину к катастрофе.
Кроме того, Юлия Мендель в англоязычных постах в X заявила, что Украина якобы сама виновата в страданиях гражданского населения из-за российских обстрелов. На её публикацию обратил внимание журналист Денис Казанский.