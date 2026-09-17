Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель появилась на публике в новом костюме от итальянского бренда Rinascimento. Его стоимость составляет 400 евро.

Такой сдержанный наряд бывшая пресс-секретарь выбрала для выхода в Европарламент. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram (iuliia_mendel).

Как выглядит драгоценный лук Мендель

Так, во время визита в Европарламент Юлия Мендель выбрала элегантный костюм от итальянского бренда Rinascimento. Деловой образ состоит из приталенного пиджака шоколадного цвета в тонкую светлую полоску, широких длинных брюк и темного корсета.

Как выглядит костюм Менделя Фото: Скриншот

Бывшая пресс-секретарь сочетала такой наряд с туфлями в тон, легким дневным макияжем и укладкой. Общая стоимость образа — 400 евро.

Костюм Мендель стоит 400 евро Фото: Телеграм

Интересно, что Юлии Мендель не разрешили войти в здание Европарламента, где она должна была выступить на мероприятии ультраправых депутатов. По её мнению, это следствие санкций, введённых против неё Владимиром Зеленским.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Юлия Мендель уже долгое время живет за границей, не возвращается в Украину и ведет активную общественную деятельность. Точное место проживания бывшей пресс-секретарьки по соображениям безопасности или по личным причинам не разглашается.

Также бывшая пресс-секретарь Зеленского намекнула ему, что он останется в Украине в полном одиночестве. По её словам, президент подталкивает Украину к катастрофе.

Кроме того, Юлия Мендель в англоязычных постах в X заявила, что Украина якобы сама виновата в страданиях гражданского населения из-за российских обстрелов. На её публикацию обратил внимание журналист Денис Казанский.