Попавший под санкции в Украине политик Вадим Новинский получил сербское гражданство (фото)

Бывший украинский народный депутат и бизнесмен Вадим Новинский стал гражданином Сербии. Сам политический деятель покинул Украину ещё накануне войны, а с декабря 2022 года находится под персональными санкциями в Украине.

Соответствующее решение о предоставлении гражданства Сербии было опубликовано в официальном издании страны. Об этом сообщает балканская служба "Радио Свобода".

"Решение о гражданстве Новинского, опубликованное в пятницу в "Официальном вестнике", было подписано премьер-министром Сербии Джуро Мацутом. В решении, которое обходит обычные процедуры, правительство Сербии ссылается на положения закона, согласно которым иностранец может стать гражданином Сербии по ускоренной процедуре, если это соответствует "интересам" государства", — указано в тексте.

Новинский стал гражданином Сербии по указу премьер-министра Фото: Радио Свобода

Журналисты отмечают, что бывший депутат получил свой документ в ускоренном порядке. При этом ни правительство, ни МВД Сербии не прокомментировали запрос журналистов относительно оснований для получения Новинским гражданства.

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Проект "Схемы" сообщает, что Новинский выехал из Украины в июне 2022 года и с тех пор не возвращался. В апреле этого года следователи выяснили, что в 2025 году экс-политик зарегистрировал место жительства в Хорватии и купил там поместье за 10,5 млн евро.

Ранее Фокус сообщал о том, как у Новинского арестовали активы на Кипре. По данным журналистов, бизнесмен, узнав о санкциях, пытался обойти ограничения, создав кипрский международный траст, в доверительное управление которому передал свои активы.

Впоследствии стало известно, что ГБР сообщило о подозрении в государственной измене Вадиму Новинскому. По данным следствия, с начала российской агрессии против Украины в 2014 году подозреваемый продвигал российские нарративы посредством публичных выступлений, интервью, социальных сетей и личного сайта.