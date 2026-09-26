Підсакнційний в Україні політик Вадим Новинський отримав сербське громадянство (фото)

Український екс народний депутат і бізнесмен Вадим Новинський став громадянином Сербії. Сам політичний діяч виїхав з України ще напередодні війни, а з грудня 2022 року перебуває під персональними санкціями в Україні.

Відповідне рішення про введення в громадянство Сербії було оприлюднено в офіційному виданні країни. Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

"Рішення щодо громадянства Новінського, опубліковане в п'ятницю в Офіційному віснику, було підписане прем'єр-міністром Сербії Джуро Мацутом У рішенні, яке обходить звичайні процедури, уряд Сербії посилається на положення закону, згідно з яким іноземець може стати громадянином Сербії за прискореною процедурою, якщо це відповідає "інтересам" держави", — вказано в тексті.

Новинський став громадянином Сербії за указом прем'єра Фото: Радіо Свобода

Журналісти зазначають, що екснардеп отримав свій документ у прискореному порядку. Водночас ані уряд, ані МВС Сербії не прокоментували запит журналістів щодо підстав набуття Новинським громадянства.

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Проєкт "Схеми" вказує, що Новинський виїхав з України у червні 2022 року і з того часу не повертався. У квітні цього року розслідувачі виявили, що 2025 року екс-політик зареєстрував місце проживання в Хорватії та купив там маєток за 10,5 млн євро.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Новинського заарештували активи на Кіпрі. За даними журналістів, бізнесмен, дізнавшись про санкції, намагався обійти обмеження, створивши кіпрський міжнародний траст, довірчу власність якого передав свої активи.

Згодом стало відомо, що ДБР повідомило про підозру у державній зраді Вадиму Новинському. За даними слідства, з початку російської агресії проти України у 2014 році підозрюваний просував російські наративи через публічні виступи, інтерв’ю, соціальні мережі та особистий сайт.