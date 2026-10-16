UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Политика Переговоры по Украине Выборы в Украине Сделка по дизелю между США и РФ

"Решать должен украинский народ": Лукашенко осудил требование Трампа об отставке Зеленского

Лукашенко заявил, что Трамп не может диктовать Украине, что ей делать
Александр Лукашенко считает, что Трамп не может диктовать украинцам, кто должен быть президентом | Фото: БелТА

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решение о том, кто будет возглавлять Украину, должен принимать исключительно украинский народ.

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о возможности достижения мира при нынешней украинской власти, он подчеркнул недопустимость внешнего диктата. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Во время общения с прессой Лукашенко спросили, реально ли достичь мира в Украине при нынешнем президенте, учитывая недавние высказывания Дональда Трампа.

"Хотите ли вы услышать от меня как от политика ответ или ответ по существу? Если по существу — это мое кредо — это не вопрос Трампа. Кто станет президентом Украины, решит украинский народ", — ответил белорусский лидер.

В то же время Лукашенко отметил, что Владимир Зеленский в свое время обещал оставаться на посту главы государства только один срок. По его словам, обещания нужно выполнять, и в этом вопросе необходимы выборы.

Видео дня

"В этом Трамп прав: обещал — надо выполнять обещания. Но не стоит диктовать. Трампу не следует диктовать, как поступать Украине", — подытожил он.

Напомним, Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского человеком, с которым не стоит иметь дело, поскольку тот якобы не хочет договариваться с Кремлем.

Ранее Лукашенко опубликовал официальное поздравление с Днём Независимости Украины 2026 года. В тексте поздравления упомянули о том, что белорусов и украинцев связывают "вековые традиции" и тяжёлые испытания.