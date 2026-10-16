"Решать должен украинский народ": Лукашенко осудил требование Трампа об отставке Зеленского

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решение о том, кто будет возглавлять Украину, должен принимать исключительно украинский народ.

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о возможности достижения мира при нынешней украинской власти, он подчеркнул недопустимость внешнего диктата. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Во время общения с прессой Лукашенко спросили, реально ли достичь мира в Украине при нынешнем президенте, учитывая недавние высказывания Дональда Трампа.

"Хотите ли вы услышать от меня как от политика ответ или ответ по существу? Если по существу — это мое кредо — это не вопрос Трампа. Кто станет президентом Украины, решит украинский народ", — ответил белорусский лидер.

В то же время Лукашенко отметил, что Владимир Зеленский в свое время обещал оставаться на посту главы государства только один срок. По его словам, обещания нужно выполнять, и в этом вопросе необходимы выборы.

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"В этом Трамп прав: обещал — надо выполнять обещания. Но не стоит диктовать. Трампу не следует диктовать, как поступать Украине", — подытожил он.

Напомним, Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского человеком, с которым не стоит иметь дело, поскольку тот якобы не хочет договариваться с Кремлем.

Ранее Лукашенко опубликовал официальное поздравление с Днём Независимости Украины 2026 года. В тексте поздравления упомянули о том, что белорусов и украинцев связывают "вековые традиции" и тяжёлые испытания.