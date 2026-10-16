"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что соглашение с Путиным будет заключено без Украины

Трамп фактически вывел Зеленского за пределы будущих договоренностей и вновь возложил вину за войну на Барака Обаму.

Мирное соглашение с Россией, если его всё-таки заключат, будет заключено без участия Владимира Зеленского. Такое заявление Дональд Трамп сделал в интервью телеканалу Newsmax, назвав украинского президента человеком, с которым не стоит иметь дело, поскольку тот якобы не хочет договариваться с Кремлем.

"Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского", — сказал Трамп.

Первопричиной войны американский лидер назвал президентство Барака Обамы, при котором, по его мнению, Украину "заставили отдать Крым". Временно оккупированный полуостров он вновь охарактеризовал как окруженный водой со всех сторон.

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"Крым — это, безусловно, самая ценная часть Украины. Это Чёрное море. С четырёх сторон океан. Именно так. Самый красивый уголок земли. Я застройщик. Я знаю… я точно разбираюсь в хорошей земле", — заявил президент США.

На самом деле Крым — это полуостров, соединенный с материковой Украиной Перекопским перешейком, а омывают его Черное и Азовское моря, а не океаны.

Подобное заявление уже звучало 9 декабря 2025 года. Тогда хозяин Белого дома тоже упоминал Обаму, который "отдал Крым", и называл полуостров островом в океане, соединенным с Украиной узким "пирсом". Он добавлял, что до 2014 года, как и остальные американцы, даже не знал об этом географическом объекте, а когда мир о нём узнал, оказалось, что он имеет большое геополитическое значение.

Конфликт Трампа и Зеленского: что известно

Трамп разрешил России продавать дизельное топливо на мировом рынке, несмотря на запрет, действовавший с начала полномасштабной войны. Зеленский назвал это "слабым решением сильных партнеров" и "очевидной слабостью, которая играет на руку России". После этого американский президент пообещал перекрыть Киеву доступ к разведданным, если атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы не прекратятся, и заявил, что Украине пора сменить главу государства.

Ранее сообщалось, что в интервью Financial Times Зеленский признал, что европейские санкции болезненно бьют по России, однако не останавливают войну. Без Вашингтона это вряд ли изменится.

Кроме того, по данным WSJ, американского президента больше всего раздражало то, что Киев использует американские ресурсы для атак на российскую энергетику — именно с этого и начался месяц нарастания напряженности.