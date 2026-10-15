Санкции бьют, но войну не останавливают: Зеленский заявил о зависимости Европы от США

В интервью Financial Times Зеленский признал, что европейские санкции больно бьют по России, однако не останавливают войну, и без Вашингтона это вряд ли изменится.

Европейские санкции больно бьют по России, однако войну они не останавливают, а без Соединённых Штатов заставить Владимира Путина пойти на мир Европе будет очень сложно. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Financial Times, отвечая на вопрос, как Украина сможет действовать вместе с Европой без американской помощи.

"Проблема в том, что Европа получает часть энергоресурсов из России. Поэтому когда мы спрашиваем: „Можете ли вы что-то сделать без Америки?“, сегодня это очень сложно. Можете ли вы воевать, когда у вас есть единство Европы, и быть сильными? Да. Но проблема в том, что означает это — единство Европы?", — сказал президент.

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Он отметил, что европейцы поддерживают Украину во многих вопросах, но единства не хватает именно там, где оно наиболее болезненно для Москвы: часть стран не готова к нефтяному эмбарго, а часть — к санкциям против российских ядерных компаний и станций.

"Европа должна стать сильной и единой как можно скорее, ведь существует множество различных рисков, и не только в связи с Украиной. В воздушном пространстве используются дроны в сотрудничестве с Румынией, Молдовой, Германией, Польшей, Болгарией. Там уже много стран. Мы всё это видим. Это гибридные войны, гибридные операции. Пока не массированные, но это как с холодной водой в море — 1, 2, 3, а потом ты поплывешь чуть позже. Это Путин, он пытается это сделать", — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп разрешил России продавать дизельное топливо на мировом рынке, хотя с начала полномасштабной войны на её нефтепродукты действовал запрет. Зеленский назвал это "слабым решением сильных партнеров" и "очевидной слабостью, играющей на руку России", после чего американский лидер пообещал перекрыть Киеву доступ к разведданным и заявил, что Украине пора сменить главу государства.

Также стало известно, что администрация Трампа ищет возможности снять часть санкций против РФ и разрешить работу танкерам "теневого флота" — для свободной перевозки нефти им пришлось бы получать разрешение в Министерстве финансов США.