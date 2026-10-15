Санкції б'ють, але війну не зупиняють: Зеленський заявив про залежність Європи від США

В інтерв'ю Financial Times Зеленський визнав, що європейські санкції болісно б'ють по Росії, однак війну не зупиняють, і без Вашингтона це навряд чи зміниться.

Європейські санкції болісно б'ють по Росії, однак війну вони не зупиняють, а без Сполучених Штатів змусити Володимира Путіна до миру Європі буде дуже складно. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Financial Times, відповідаючи на питання, як Україна зможе діяти разом з Європою без американської допомоги.

"Проблема в тому, що Європа отримує деякі енергоресурси з Росії. Тож коли ми кажемо, чи можете ви зробити щось без Америки, сьогодні це дуже складно. Чи можете ви воювати, коли у вас є єдність Європи, і бути сильними? Так. Але проблема в тому, що це означає, єдність Європи?", — сказав президент.

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Він зауважив, що європейці підтримують Україну в багатьох питаннях, але єдності бракує саме там, де вона найболючіша для Москви: частина країн не готова до нафтового ембарго, а частина – до санкцій проти російських ядерних компаній і станцій.

"Європа має бути сильною і єдиною терміново, бо є багато різних ризиків, не лише з Україною. Вони в небі використовують дрони з Румунією, Молдовою, Німеччиною, Польщею, Болгарією. Там вже багато країн. Ми все це бачимо. Це гібридні війни, гібридні операції. Поки не масовані, але це як з холодною водою в морі – 1, 2, 3, потім ти попливеш трохи згодом. Це Путін, він це намагається зробити", — наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп дозволив Росії продавати дизельне пальне на світовому ринку, хоча від початку повномасштабної війни на її нафтопродукти діяла заборона. Зеленський назвав це "слабким рішенням сильних партнерів" та "очевидною слабкістю, що грає на руку Росії", після чого американський лідер пообіцяв перекрити Києву доступ до розвідданих і заявив, що Україні час змінити главу держави.

Також стало відомо, що адміністрація Трампа шукає можливості зняти частину санкцій проти РФ і дозволити роботу танкерам "тіньового флоту" – для вільного перевезення нафти їм довелося б отримувати дозвіл у Міністерстві фінансів США.