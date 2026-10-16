"Я не прихильник Зеленського": Трамп заявив, що угода з Путіним буде укладена без України

Трамп фактично вивів Зеленського за межі майбутніх домовленостей і знову поклав вину за війну на Барака Обаму.

Мирна угода з Росією, якщо її таки укладуть, буде без участі Володимира Зеленського. Таку заяву Дональд Трамп зробив в інтерв'ю телеканалу Newsmax, назвавши українського президента людиною, з якою не варто мати справу, бо той нібито не хоче домовлятися з Кремлем.

"Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але це не так. Ні, я не великий прихильник Зеленського", – сказав Трамп.

Першопричиною війни американський лідер назвав президентство Барака Обами, за якого Україну, на його думку, "змусили віддати Крим". Тимчасово окупований півострів він знову описав як оточений водою з усіх боків.

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"Крим – це, безумовно, найцінніша частина України. Це Чорне море. З чотирьох боків океан. Саме так. Найкрасивіший шматок землі. Я забудовник. Я знаю… я точно розуміюся на хорошій землі", – заявив президент США.

Насправді Крим є півостровом, сполученим з материковою Україною Перекопським перешийком, а омивають його Чорне та Азовське моря, а не океани.

Подібна заява вже звучала 9 грудня 2025 року. Тоді господар Білого дому теж згадував Обаму, який "віддав Крим", і називав півострів островом в океані, з'єднаним з Україною вузьким "пірсом". Він додавав, що до 2014 року, як і решта американців, навіть не знав про цей географічний об'єкт, а коли світ про нього дізнався, виявилося, що той має велике геополітичне значення.

Конфлікт Трампа й Зеленського: що відомо

Трамп дозволив Росії продавати дизельне пальне на світовому ринку, попри заборону, яка діяла від початку повномасштабної війни. Зеленський назвав це "слабким рішенням сильних партнерів" та "очевидною слабкістю, що грає на руку Росії". Після цього американський президент пообіцяв перекрити Києву доступ до розвідданих, якщо атаки на російську нафтопереробку не припиняться, і заявив, що Україні час змінити главу держави.

Раніше повідомлялося, що в інтерв'ю Financial Times Зеленський визнав, що європейські санкції болісно б'ють по Росії, однак війну не зупиняють. Без Вашингтона це навряд чи зміниться.

Також за даними WSJ, американського президента найбільше дратувало те, що Київ застосовує американські ресурси для атак на російську енергетику — саме з цього почався місяць наростання напруги.